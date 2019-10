Simone Biles torna-se a ginasta mais medalhada de sempre em Mundiais

A norte-americana Simone Biles tornou-se este domingo a ginasta com mais medalhas em Mundiais de ginástica artística, ao conquistar a 24.ª com o ouro na trave em Estugarda, na Alemanha.Com o seu 18.º ouro e 24.ª medalha, Biles ultrapassou o bielorrusso Vitaly Scherbo, que, contudo, tinha 'apenas' 12 títulos em Mundiais.Com uma rotina praticamente sem falhas, Biles terminou a competição com 15,066 pontos, à frente das chinesas Liu Tingting (14,433) e Li Shijia (14,3).Esta foi a quarta medalha de ouro para Biles em Estugarda, depois de ter vencido a prova por equipas, o concurso geral individual e a prova de salto.