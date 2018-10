Simone Biles vai disputar Mundial apesar de cálculo renal

A norte-americana Simone Biles, vencedora de quatro medalhas de ouro e uma de bronze no Rio2016, vai disputar o Mundial de ginástica artística, em Doha, apesar de ter sido observada num hospital devido a um cálculo renal.Na sexta-feira, véspera de iniciar a competição, a ginasta de 21 anos divulgou nas suas redes sociais algumas fotografias na unidade hospitalar, assegurando que "este cálculo renal pode esperar".O Mundial de ginástica artística vai ser disputado até 4 de novembro, na Aspire Dome, na capital do Qatar, qualificando as três primeiras seleções para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.Na competição masculina, Portugal terminou a qualificação em 44.º lugar, com 206.522 pontos, entre as 46 seleções em prova.Simão Almeida alcançou a melhor pontuação entre os lusos no concurso geral, totalizando 73.932 pontos após os seis exercícios, que lhe valeu o 80.º posto entre 115 participantes. O luso-brasileiro Petrix Barbosa terminou no 85.º lugar, com 73.258, enquanto Bernardo Almeida não foi além do 114.º, com 59.332.