Sporting e ginasta olímpico Diogo Ganchinho terminam relação de seis anos

O Sporting e o ginasta olímpico de trampolins Diogo Ganchinho, de 35 anos, anunciaram esta terça-feira o fim da sua ligação que durava já há seis anos.

"Uma ligação de seis anos que termina com um palmarés cheio de conquistas", escreveu o Sporting no instagram, publicação à qual o atleta respondeu com um "Obrigado eu meu querido Ssporting".

No post, que tem uma foto do ginasta, destaca-se a prata no all-around de equipas no Mundial em São Petersburgo em 2018, e o título de vice-campeão por equipas da Europa em 2021, além de um título de campeão da Europa em Baku'2018 e uma medalha de bronze em trampolim individual nos Jogos Europeus de Minsk'2019.

Em Pequim'2008, Diogo Ganchinho foi 11.º na qualificação e em Londres'2012 foi 15.º.

