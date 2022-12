Treinadora do Sporting visada em carta: acusações de assédio, bullying e incitamento à toma de medicação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O nosso jornal teve acesso a uma carta, cujo autor não se identificou, dirigida a Frederico Varandas, onde se fazem graves acusações sobre Ana Cardoso e João Martins, treinadores da ginástica acrobática do Sporting, bem como a José Carlos Reis, diretor técnico e operacional das modalidades. Sobre os primeiros pesam práticas de assédio, bullying, incitamento à toma de medicação e estimulantes a jovens de 13 anos, entre outras coisas. Sobre o dirigente, é-lhe imputado ser "conivente".





Ao nosso jornal, Miguel Braga, diretor de comunicação dos leões, confirmou que o clube recebeu a missiva, mas que o Sporting "não valorizou", mas ainda assim decidiu tomar medidas. "Fizemos um inquérito interno, ouvindo pais e atletas sobre a ginástica, os treinadores. E o nível de satisfação é oposto ao teor da referida carta". Nesse inquérito foi perguntado especificamente sobre a conduta de Ana Cardoso? "Não. Ela faz parte do corpo de treinadores e foi perguntado aos pais e atletas sobre eles".

Na carta também é visado, de conivência, Bernardo Tomás, responsável pela acrobática da Federação, a quem solicitámos igualmente uma reação. "A FGP está alerta para o assunto desde o primeiro momento e está a fazer os possíveis para que a situação seja analisada e resolvida porque é do nosso maior interesse, tal como é do clube", disse-nos fonte do organismo.

Record tentou também obter uma reação da treinadora sobre quem recaem as graves acusações, mas não obteve resposta.

Clube acolhedor

Na carta é referido ainda que houve alguns ginastas a deixarem o Sporting, rumando a outros clubes. Um deles é o Gimnofrielas. "Recebemos três atletas, um com quase 18 anos, outro com 17 e outro com 15. Fisicamente estão bem, mentalmente não sei, pois não se abrem sobre o que se passou", começou por nos dizer Lurdes Gouveia, presidente da coletividade."Sabemos das queixas, não sabemos se são verdadeiras ou não. Mas se tudo é verdade, os pais foram coniventes. Se tivesse um filho que se queixasse, faria tudo para apurar o que se passava".