O português Ricardo Melo Gouveia concluiu esta quinta-feira a primeira volta do torneio inglês de Virginia Water em golfe inserido no grupo dos 111.ºs classificados com 75 pancadas, três acima do Par do campo.O jogador luso terminou o dia com três bogeys (uma pancada acima do Par do buraco) e um duplo-bogey (duas acima), contra apenas dois birdies (uma abaixo).Na frente do torneio, pontuável para o European Tour, está o dinamarquês Lucas Bjerregaard com 65 pancadas (sete abaixo do Par do campo), menos uma pancada do que o duo perseguidor formado pelos sul-africanos Dean Burmester e Darren Fichardt.

Autor: Lusa