Ricardo Melo Gouveia vence Challenge de Itália

O golfista português Ricardo Melo Gouveia sagrou-se este domingo campeão do Challenge de Itália no traçado Par 71 do Margara Golf Club, ao protagonizar a melhor exibição do dia para conquistar o seu quarto título do Challenge Tour.

O profissional português, que partiu para a quarta volta na terceira posição, completou os últimos 18 buracos com 64 pancadas, sete abaixo do Par, graças a um desempenho isento de falhas e repleta de sete birdies (uma abaixo) nos buracos 3, 5, 7, 8, 9, 13 e 17.

Com um agregado de 268 pancadas (67+68+69+64), 16 abaixo do Par, Melo Gouveia venceu o Challenge de Itália com dois shots de vantagem sobre o segundo classificado, o austríaco Lukas Nemecz, depois de ter triunfado no EMC Golf Challenge Open, em 2014, no AEGEAN Airlines Challenge Tour by Hartl Resort e no NBO Golf Classic Grand Final, em 2015.