Ricardo Santos e Pedro Figueiredo em 89.º lugar do Joburg Open

Os portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo integram o grupo dos golfistas classificados na 89.ª posição do Joburg Open, na África do Sul, após concluírem a ronda inaugural com 72 pancadas, uma acima do par do campo (71).

Na primeira volta ao percurso do Randpark Golf Club, em Joanesburgo, Santos anotou dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma cima), enquanto Figueiredo registou dois 'birdies', um 'bogey' e um duplo-'bogey' (duas acima).

O outro português em prova, Stephen Ferreira, está em 129.º lugar, depois de ter somado 74 'shots', três acima do par do campo, com quatro 'birdies', quatro 'bogeys' e um duplo-'bogey'.

O Joburg Open, que decorre até domingo, é provisoriamente liderado por uma dupla da 'casa', os sul-africanos Wilco Nienaber e Shuan Norris, ambos com 63 pancadas, oito abaixo do par.