12.º Amendoeira World Kids Golf: O regresso desejado quatro anos depois

O primeiro torneio internacional juvenil português a contar para o ranking mundial amador tinha-se disputado pela última vez em 2019. Desde 2018, outros eventos juvenis em Portugal passaram a distribuir igualmente pontos para o ranking mundial amador, mas o Amendoeira World Kids Golf manteve um prestígio especial.

Hoje (quarta-feira) deu-se o tão aguardado regresso e disputou-se a primeira volta da 12.ª edição, no O’Connor Jr. Course do Amendoeira Golf Resort, no concelho de Silves. Ontem, em jeito de abertura, houve um torneio de ‘pitch & putt’ de pais e filhos.

«Passámos por umas épocas difíceis, estivemos parados devido à COVID19, mas voltámos em força», disse Tiago Francisco. O diretor de golfe do Amendoeira Golf Resort falava na cerimónia de abertura, ontem (terça-feira), ao final da tarde, e prometeu «muitos prémios, prémios para todos, graças aos nossos patrocinadores que continuam a apoiar-nos».

O Amendoeira World Kids Golf, sancionado pela FPG e reconhecido pelo R&A, compreende jogadores femininos e masculinos, nos escalões etários dos sub-10 aos sub-18, mas o diretor de torneio, o profissional Nelson Cavalheiro, está a pensar «acrescentar para o ano um torneio de sub-24, como tem acontecido no Circuito Drive da Federação Portuguesa de Golfe (FPG)».

Ao longo dos anos o Amendoeira World Kids Golf foi corando alguns jogadores que mais tarde vieram a cotar-se como dos melhores amadores dos seus países.

Em Portugal, por exemplo, só para falar de anos mais recentes, Francisco Matos Coelho venceu os sub-12 em 2015; Inês Belchior sub-9 em 2016, sub-10 em 2017 e sub-12 em 2019; Sofia Barroso Sá sub-12 em 2016; Leonor Medeiros sub-14 em 2016; Daniel da Costa Rodrigues sub-14 em 2016; Filipa Capelo sub-16 em 2018 e sub-18 em 2019; e Tomás Mician sub-16 em 2019.

Ora Leonor Medeiros, Sofia Barroso Sá, Filipa Capelo, Daniel da Costa Rodrigues e Francisco Matos Coelho jogam todos em universidades nos Estados Unidos. Leonor, Sofia e Daniel até sagraram-se campeões nacionais amadores depois disso, tal como Inês Belchior. E Tomas Mician é o atual vice-campeão nacional amador.

É esse prestígio que o Amendoeira Golf Resort – e a organização, a cargo do Amendoeira Clube de Golfe – pretende recuperar e o mais difícil foi conseguido, ou seja, o regresso ao calendário nacional e internacional.

Em 2023 há 25 atletas em competição em representação de oito nações: Portugal, Espanha, Bélgica, Alemanha, Suécia, Reino Unido, África do Sul e Emirados Árabes Unidos (embora de origem irlandesa).

«Foi uma alegria saber que o torneio iria realizar-se outra vez e estou muito contente por estar aqui», disse João Maria Ivo de Carvalho, a jogar os sub-16, o escalão que constituiu a grande novidade deste ano.

Pela primeira vez, os sub-16 estão a sair das marcas brancas, fazendo com que contem para o ranking mundial amador e, sobretudo, possam lutar pelo título de campeão do torneio, um estatuto que até este ano era reservado ao vencedor ‘gross’ de sub-18.

Note-se que os sub-10 só jogam 9 buracos por dia, enquanto os restantes grupos etários completam 18 buracos por jornada. Os sub-10 e sub-12 somam pontos de ‘stableford’, enquanto dos sub-14 aos sub-18 já se compete em ‘strokeplay’ (por pancadas).

Após o primeiro dia, o líder dos sub-16/sub-18 – portanto, a posicionar-se para ser consagrado campeão da prova – foi o português João Crasi Alves, com 70 pancadas, 2 abaixo do Par, seguido do sueco Axel Elmlund com 77 (+5). Nos sub-14 comanda o português (de pai italiano) Matteo Balzer, com 76 (+4), perseguido pelo sul-africano Ashton Everest com 81 (+9). Os sub-12 são encabeçados por Rodrigo Correia com 29 pontos, dispondo 2 pontos de vantagem sobre o Ethan Orton, um português com ascendência australiana e francesa. Finalmente, nos sub-10, o melhor é o português Miguel Porfírio, com 22 pontos, tendo no seu encalce o português Ricado Castro Ferreira com 20 pontos.