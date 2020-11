Masters: Tiger Woods cumpre volta sem 'bogeys' em 'majors' 106 voltas depois

O golfista norte-americano Tiger Woods, campeão em título, completou esta quarta-feira a primeira volta do Masters, em Augusta, com 68 pancadas, igualando o seu melhor registo de sempre na prova, que ganhou cinco vezes.

Depois de 105 voltas em 'majors' sempre a fazer 'bogeys' (uma pancada acima do par), o jogador de 44 anos não fez hoje nenhum, somando quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), nos buracos 13, 15, 16 e 1, sendo que começou do 'tee' do 10.

Quando fechou a sua volta, Tiger Woods seguia no grupo dos quartos classificados, a três pancadas do líder, o inglês Paul Casei, que marcou 65, sete abaixo do par, ao somar um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par) e cinco 'birdies'.

No Masters, que ganhou com 17 anos, em 1997, e com 43, no ano passado, Tiger procura igualar o recorde de seis títulos de Jack Nicklaus e reduzir para dois a diferença no número de 'majors' conquistados (15 contra 18).

Tiger Woods, que está a disputar o Masters pela 23.ª vez e já terminou 14 vezes no 'top 10', apenas tinha somado 68 pancadas na primeira volta em 2010.

As vitórias do norte-americano aconteceram em 1997, 2001, 2002, 2005 e 2019, sendo que, no ano passado, arrancou a prova com 70 pancadas (duas abaixo do par).