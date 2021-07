Amadores lideram à partida para a última volta do Campeonato Nacional Absoluto

Os golfistas amadores Sofia Sá e Daniel da Costa Rodrigues conservaram esta sexta-feira a liderança do Campeonato Nacional Absoluto, mas a concorrência dos profissionais apertou no Belas Clube de Campo, onde sábado vão ser atribuídos os títulos nacionais.

Líder desde a primeira volta, Sofia Sá, da Quinta do Lago, manteve a vantagem de quatro 'shots' para a segunda colocada, mas, ao completar a terceira volta com 76 pancadas, quatro acima do Par, não conseguiu ganhar uma margem mais confortável e distanciar-se de Leonor Bessa.

A profissional e campeã nacional absoluta igualou esta sexta-feira os 76 'shots' da jovem da Quinta do Lago, que contabiliza um agregado de 222 pancadas (74+72+76), e mantém-se na luta pela revalidação do título conquistado em 2020, no Oporto GC, em Espinho, onde Sofia Sá se estreou a vencer o troféu da prova amadora.

Na terceira posição, empatadas, as amadoras Constança Mendonça (Orizonte) e Ana da Costa Rodrigues (Miramar), ambas com um total 227 pancadas, estão à distância mínima de Leonor Bessa e com apenas um 'shot' de vantagem sobre a profissional Susana Ribeiro, quinta classificada.

Na competição masculina, Daniel da Costa Rodrigues cumpriu hoje o Par do campo e, com um agregado de 209 pancadas (70+67+72), sete abaixo, vai partir para a derradeira volta com a vantagem de três 'shots' sobre o profissional Pedro Lencart, campeão amador em 2020.

Depois de ter perdido a liderança do 'leaderboard' ao final da segunda ronda, Lencart voltou a atacar e, ao somar 212 pancadas (69+75+68), detém a vantagem mínima sobre os três profissionais que partilham a terceira posição, Pedro Almeida, Miguel Gaspar e Tomás Silva, mantendo as aspirações de alcançar novo título nacional.