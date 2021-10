Campeão do Open de Portugal lidera Swiss Challenge com portugueses em bom plano

Os golfistas portugueses Pedro Lencart, Ricardo Melo Gouveia e Tomás Bessa arrancaram esta quinta-feira em bom plano no Challenge da Suíça, liderado pelo campeão do Open de Portugal, o alemão Marcel Schneider, no Golf Saint Apollinaire.

Depois de ter alcançado no domingo o quarto lugar no torneio português do Challenge Tour, Melo Gouveia, número dois na 'Corrida para Maiorca', completou a primeira ronda do traçado francês com 70 pancadas, duas abaixo do Par, após registar três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 3 e 12 e um 'bogey' a fechar o 18.

Assim como o profissional da Quinta do Lago, detentor de cinco títulos do Challenge Tour, dois dos quais conquistados esta temporada, Pedro Lencart, que se tornou profissional no verão, também entregou um primeiro cartão com 70 'shots', mas com uma exibição menos consistente.

O jovem golfista, de 21 anos, contabilizou cinco 'birdies' (1, 2, 5, 7 e 15) face a três 'bogeys' (3, 4 e 6) para figurar, empatado, no 43.º lugar do 'leaderboard', à frente de Tomás Bessa que cumpriu o Par do campo na estreia.

O germânico Marcel Schneider, embalado pela vitória na 59.ª edição do Open de Portugal, encerrou a jornada inaugural com 61 pancadas, 11 abaixo, e lidera o torneio com duas de vantagem sobre o francês Frederic Lacroix, vice-campeão no Royal Óbidos, e o italiano Enrico Di Nitto.