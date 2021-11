Portugal Masters: Thomas Pieters conquista quinto título da carreira em Vilamoura

O belga Thomas Pieters sucedeu hoje ao sul-africano George Coetzee na lista de vencedores do Portugal Masters, que decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, conquistando assim o seu quinto troféu no European Tour.

Foi um dia de pouco vento, muito sol, temperaturas agradáveis e emoções fortes a encerrar a última volta do torneio português do Circuito Europeu, que começou com Pieters e o francês Matthieu Pavon na frente, antes de, na reta final, ainda se juntar o dinamarquês Nicolai Hojgaard.

O jovem Hojgaard, de 20 anos, fez, contudo, 'bogey' no último buraco e Pavon precisou de seis pancadas para fechar o Par 5 do 17, onde Thomas Pieters registou um 'birdie' para contabilizar 265 pancadas (68+64+65+68), 19 abaixo, e ganhar com dois 'shots' de vantagem sobre a concorrência.

"É uma sensação maravilhosa. Parece que passou muito tempo entre vitórias. Mas o Adam [Marrow, 'caddie'] e eu trabalhámos tanto, que sinto que foi merecido", comentou no final Thomas Pieters, confessando ter consciência da necessidade de "fazer um 'birdie' nos últimos dois buracos" para triunfar.

Depois da última vitória no D+D Real Czech Masters, em 2019, Pieters, de 29 anos, conquistou o quinto título da carreira no European Tour, subindo ao 29.º lugar na 'Corrida para o Dubai', e tornou-se no primeiro belga a vencer o Portugal Masters, que distribuiu 1,5 milhões de euros em prémios monetários e contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, na cerimónia de entrega de prémios.

No segundo lugar, a dois 'shots' do campeão, acabaram os dinamarqueses Nicolai Hojgaard e Lucas Bjerregaard, que venceu em Vilamoura em 2017, e o francês Matthieu Pavon, que procurava o primeiro título da carreira no Circuito Europeu, todos com 267 pancadas, 13 abaixo do Par do traçado algarvio.

Entre os três portugueses em prova, Ricardo Santos foi o melhor, tendo terminado no 32.º lugar, com um total de 279 pancadas (70+69+71+69), cinco abaixo, enquanto Vítor Lopes ficou no 61.º posto, uma posição à frente de Tomás Gouveia.