Golfistas portugueses discretos no torneio do Challenge Tour em Durban

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia protagonizaram este sábado exibições discretas no Jonsson Workwear Open, torneio do Challenge Tour, que decorre no Durban Country Club, onde o sul-africano JC Ritchie estabeleceu um novo recorde.

Num dia em que o líder Ritchie fez história, ao registar o resultado mais baixo de sempre em 54 buracos numa prova do Challenge Tour, com um agregado de 189 pancadas, 25 abaixo do Par, Figueiredo completou a terceira volta com 71 'shots', na sequência de quatro 'birdies' (uma abaixo do Par) nos buracos 3, 7, 8 e 14 e três 'bogeys' (uma acima) no 6, 9 e 11.

Com um total de 207 pancadas, sete abaixo do Par, o profissional de Azeitão desceu assim ao 41.º lugar do 'leaderboard', ao passo que Tomás Melo Gouveia figura na 59.ª posição, com um agregado de 210 'shots' (71+66+73), quatro abaixo do Par.

Já JC Ritchie, que há uma semana revalidou o título do Cape Town Open, dilatou a vantagem no comando do Jonsson Workwear e vai partir no domingo para a derradeira ronda com menos 10 'shots' do que o irlandês Tom Mckibbin, segundo classificado.

O anterior melhor resultado ao fim de 54 buracos pertencia ao sueco Kristoffer Broberg no Rolex Trophy, em 2012, com 23 abaixo do Par, uma marca ultrapassada pelo sul-africano, de 28 anos, que se prepara para conquistar o seu quarto troféu no Challenge Tour.