Dois golfistas portugueses seguem no top 10 do Challenge de Espanha

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e Tomás Gouveia seguem no top 10 do Challenge de Espanha, após a terceira volta disputada hoje, em Almeria, prova na qual Tomás Bessa é 59.º.

Ricardo Melo Gouveia fechou a volta na quinta posição, empatado com outros quatro jogadores, e segue com um agregado de 202 pancadas, a quatro do líder, o francês Benjamin Herbert. Melo Gouveia marcou 69 pancadas (uma abaixo do par), depois de ter feito 63 e 71, nas duas voltas anteriores do torneio do Challenge Tour de golfe.

Tomás Gouveia segue em 10.º lugar, com um agregado de 203 pancadas, empatado com mais três jogadores, enquanto Tomás Bessa é 59.º com um total de 215 'shots'.