Pedro Figueiredo no grupo dos 16.º classificados do Open de golfe das Ilhas Maurícias

O jogador português Pedro Figueiredo ficou hoje integrado no grupo dos 16.º classificados do Open das Ilhas Maurícias em golfe, ao concluir a primeira volta em 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo.

Num dia muito irregular, Pedro Figueiredo concluiu a ronda com dois 'eagles', duas pancadas abaixo do par do buraco, e dois 'birdies', uma abaixo, mas os dois duplo-'bogeys' (uma pancada acima) acabaram por estragar uma boa volta do jogador luso.

Isolado na frente está o francês Antoine Rozner, com 62 pancadas (10 abaixo do par), sendo seguido a um 'shot' pelo inglês Paul Waring.