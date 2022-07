A melhor Leonor Bessa no LETAS de 2022

Leonor Bessa recuperou a sua boa forma e alcançou na Escócia a sua melhor classificação e o seu segundo top-20 na presente temporada no Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão do golfe profissional europeu feminino.

A campeã nacional de 2020 foi 18.ª na segunda etapa do Trust Golf Links Series, no The Musselburgh Golf Club, nos arredores de Edimburgo. Totalizou 223 pancadas, 7 acima do Par, após voltas de 76, 73 e 74. Note-se que só sete jogadoras ficaram abaixo do Par após as três voltas.

Leonor Bessa empatou com as neerlandesas Anouk Sohler e Nikki Hofstede, e ainda com a escocesa Clara Young. Cada uma ganhou 655 euros, do total de 40 mil que estavam em jogo.

A consequência mais imediata foi o regresso ao top-50 da Ordem de Mérito do LETAS, exatamente para o 50.º posto, quando há poucas semanas chegou a cair para 59.ª, depois de falhar o cut no último torneio que disputara, em França, em junho.

Depois disso, optou por não jogar no primeiro torneio do Trust Golf Links Series, no Ramside Hall Golf Club, em Inglaterra, e acabou por ser uma boa decisão. Descansou, regressou ao treino e com este 18.º lugar superou o 19.º (+7), no AMUNDI Czech Ladies Challenge.

Nas redes sociais a portuguesa de 23 anos mostrou o seu contentamento: «Foi bem especial passar a semana do The Open (o terceiro Major masculino do ano), muito perto dos melhores jogadores do Mundo, no berço do golfe (referindo-se ao Old Course de St. Andrews)».

A tailandesa Arpichaya Yubol conquistou o seu primeiro título no LETAS e também em torneios profissionais na Europa. A jogadora de 20 anos totalizou 206 pancadas, 10 abaixo do Par, após voltas de 71, 68 e 67.

Arpichaya Yubol embolsou 6.400 euros e esmagou a concorrência, ao bater por 5 pancadas as 2.ª classificadas: a amadora dos Países Baixos, Lauren Holmey (73+68+70) e a alemã Patricia Isabel Schmidt (68+72+71), que recebeu o segundo prémio de 4.240 euros.

A jovem tailandesa está em grande forma e tinha sido vice-campeã na primeira etapa do Trust Golf Links Series, no Ramside Hall Golf Club. Foi, por isso, a melhor jogadora da série e ganhou um convite para participar ainda este mês no Trust Golf Women’s Scottish Open, do Ladies European Tour – a primeira divisão europeia – no Dundonald Links.

Na Ordem de Mérito do LETAS Arpichaya Yubol não para de subir e já está no 15.º lugar. Mas a amadora Lauren Holmey está a cotar-se como a grande revelação da época e é já a n.º3 do ranking: venceu o Flumserberg Ladies Open e repetiu agora o 2.º lugar obtido há poucas semanas em França. A hierarquia do LETAS continua a ser liderada pela alemã Chiara Noja, a campeã do AMUNDI Czech Ladies Challenge.

O próximo torneio deste circuito começa já na quinta-feira em Espanha. Trata-se do Santander Golf Tour Málaga, no Golf Torrequebrada, com 40 mil euros em prémios monetários.