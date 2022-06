Adam Hadwin comanda US Open após o primeiro dia

O golfista canadiano Adam Hadwin terminou na quinta-feira na liderança a primeira volta do Open dos Estados Unidos, com menos uma pancada do que quinteto de perseguidores.

O canadiano, 105.º do 'ranking' mundial, terminou a primeira volta ao percurso do Country Club de Brookline, em Massachusetts, com 66 'shots' (quatro abaixo do par), conseguindo cinco 'birdies' nos últimos seis buracos.

"Dificilmente poderia pedir melhor para começar o US Open. Estar na liderança após a primeira volta do US Open é incrível. É algo que ninguém me poderá tirar", referiu Hadwin.

O norte-irlandês Rory McIllroy, antigo número um mundial e vencedor de quarto 'majors', o último em 2014, encabeça o quinteto de perseguidores, com 67 pancadas, juntamente com o sueco David Lingmerth, o inglês Callum Tarren, o norte-americano Joel Dahmen e o sul-africano M.J. Daffue.

O espanhol Jon Rahm, vencedor do US Open em 2021, está entre os golfistas classificados na 14.ª posição, com 69 'shots', tal como o norte-americano Collin Morikawa, que triunfou no último Open Britânico.

O líder do 'ranking' mundial, o norte-americano Scottie Scheffler, está empatado em 26.º, com 70 pancadas (igual ao par), o mesmo 'score' dos compatriotas Sam Bennett e Travis Vick, os melhores amadores