Adiamento de qualificação olímpica dá segunda vida a portugueses

A Federação Internacional de Golfe (IGF) e o Comité Olímpico Internacional (IOC) anunciaram esta quarta-feira o alargamento do período de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio até ao dia 21 de junho de 2021 para os atletas e 28 de junho de 2021 para as atletas.

«Depois de recebemos a confirmação do IOC sobre as datas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, e depois de avaliarmos os princípios de qualificação, considerámos que o modo mais justo de determinar a qualificação dos atletas seria de juntar estas novas datas ao sistema de qualificação anterior», disse Antony Scanlon, o diretor executivo da IGF, que acrescentou que a decisão da IGF foi aprovada sem reservas pelo IOC.

No Rio2016 Portugal esteve representado no torneio olímpico de golfe por Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, uma agradável surpresa no regresso da modalidade aos Jogos.

Se os Jogos de Tóquio2020 ocorressem este ano, nenhum português seria, muito provavelmente, capaz de conseguir a internacionalização olímpica, embora Ricardo Santos tenha estado várias vezes no ano passado, provisoriamente, dentro do top-60 do ranking olímpico que apura para os Jogos. Para ele não seria uma tarefa impossível.

A Tee Times Golf, em exclusivo para Record, solicitou aos portugueses com mais hipóteses de lograr integrar o tal top-60 até junho do próximo ano e as reações foram muito semelhantes. Só não conseguimos contactar Filipe Lima.

Ricardo Melo Gouveia (jogador do Challenge Tour, a segunda divisão europeia): «Para mim é ótimo, pois dá-me mais algum tempo para tentar entrar nos lugares de qualificação para os Jogos».

Ricardo Santos (jogador do European Tour, a primeira divisão europeia): «São boas notícias. Dá-me tempo para recuperar algumas posições que perdi, visto que já há uns meses saí do top-60 e assim terei mais uma oportunidade».

Pedro Figueiredo (jogador do European Tour, a primeira divisão europeia): «São boas notícias para mim, visto que estava bem abaixo nesse ranking e muito dificilmente iria aos Jogos Olímpicos este ano. Com este alargamento de data de qualificação, tenho mais hipóteses para pontuar, se o próximo ano correr-me muito bem».

Stephen Ferreira (jogador do Sunshine Tour, a primeira divisão sul-africana: «O adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021 será uma boa oportunidade para eu tentar aproveitar a boa forma com que vinha nos últimos meses e tentar colocar-me em posição de poder representar Portugal, um dos meus grandes sonhos».

Todos estes jogadores são profissionais, mas é preciso referir que os amadores Daniel da Costa Rodrigues, Pedro Lencart e Pedro Cruz Silva, integram o projeto de Esperanças Olímpicas, organizado pelo Comité Olímpico de Portugal, com a colaboração da Federação Portuguesa de Golfe.

Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt), em exclusivo para