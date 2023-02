Alfredo Curbishley campeão no renovado Dom Pedro Laguna

Alfredo Curbishley regressou aos triunfos internacionais após um jejum de mais de quatro anos, ao vencer o Dom Pedro Laguna Open, o torneio de 10 mil euros em prémios monetários que inaugurou o 4.º Swing do PT Tour.O inglês de 24 anos totalizou 207 pancadas, 9 abaixo do Par do renovado campo de Vilamoura, após voltas de 66, 72 e 69, embolsando dois mil euros de prémios.Alfredo Curbishley bateu por 1 única pancada os holandeses Rodi Vlasveld (73+67+68) e o amador Tim Van Der Steen (65+73+70).Houve 81 participantes e 18 terminaram abaixo do Par, numa das raras etapas do PT Tour que não contou com qualquer jogador português, por ter coincidido com o 1.º Torneio do Circuito FPG, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.Alfredo Curbishley foi um bom jogador amador, com vitórias no Seve Ballesteros Trophy e no Veritas World Championship.Na sua passagem a profissional, esteve em grande em 2018, ao terminar a época como n.º1 do Jamega Pro Golf Tour, um circuito satélite britânico que esteve na origem da organização deste PT Tour, embora agora já não faça parte do mesmo, estando a organização exclusivamente a cargo do empresário português José Correia.Mas desde então, os seus bons resultados escassearam, tendo tentado a sua sorte (sem êxito) no PGA EuroPro Tour no Reino Unido e no Mena Tour no Médio Oriente e Norte de África. O PT Tour é uma nova oportunidade.Daí que o próprio tenha referido "estar nas nuvens" após este título em Vilamoura: "Joguei muito sólido nestas últimas semanas, na totalidade do meu potencial, e isto representa bem o que posso fazer em campo. Foi muito positivo. "Estou nas nuvens por ser o meu primeiro título no PT Tour, é um grande circuito e é algo de que irei recordar-me. As instalações são ótimas, o campo estava em excelentes condições. Nesta altura do ano, no Reino Unido, não conseguimos campos com esta qualidade, pelo que é ótimo vir competir para aqui".O próximo torneio do PT Tour, também de 10 mil euros em prémios, é o 2.º Dom Pedro Pinhal Open, de novo em Vilamoura e ainda sem jogadores portugueses presentes.