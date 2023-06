Aline Marques bicampeã

O Cantanhede International Pitch & Putt continua a crescer e a sua 3.ª edição contou com 74 participantes, um aumento acentuado em relação aos 48 jogadores de 2022, mas, no final de tudo, o troféu voltou a ser elevado por Aline Marques, repetindo o mesmo resultado.A jogadora de 15 anos provovou alguma surpresa quando venceu no ano passado, sobretudo por ter superado o campeoníssimo da modalidade, Hugo Espírito Santo, por 3 pancadas. Em 2023, já teve de enfrentar a pressão adicional de defender o título e fê-lo com tranquilidade, com maturidade de jogo.«Sim, este ano já senti que era uma das favoritas a vencer, graças à vitória do ano passado. Tentei não pensar muito nisso, uma vez que vinha de uma fase menos boa em termos técnicos e o número de participantes aumentou significativamente, contando com os melhores a nível nacional e vários espanhóis com handicaps bastante baixos. Senti que qualquer um podia ganhar», disse a Record, depois de somar 152 pancadas, 10 abaixo do Par.Com voltas de 51, 51 e 50, a atleta da Academia do Clube de Golfe de Cantanhede repetiu exatamente o agregado de -10 de 2022, na altura com rondas de 51, 49 e 52. A margem de vitória também voltou a cifrar-se em 3 pancadas sobre o 2.º classificado, este ano o seu companheiro de clube, Romeu Lopes, que entregou cartões de 50, 55 e 50.Cantanhede garantiu também o 3.º posto, com Rafael Porfírio, a 4 pancadas da campeã (51+58+47). Foi preciso chegarmos ao 4.º lugar para vermos o primeiro jogador de outro clube, neste caso, o melhor especialista nacional de P&P, Hugo Espírito Santo, da Quinta das Lágrimas, com o mesmo resultado do 3.º e do 5.º (Tomás Ribeiro), de 156 (-6), mas com o desempate a fazer-se pela melhor última volta.«Acredito que os jogadores de P&P tenham alguma facilidade em adaptarem-se aos campos e que possam ganhar fora de casa, mas também acredito que o fator casa conte bastante, uma vez que estamos habituados a jogar naquele campo todos os dias», admitiu Aline Marques, aludindo ao facto de as três primeiras posições terem sido ocupadas por jogadores de Cantanhede.Os dois títulos de Aline Marques no Cantanhede International Pitch & Putt são as suas vitórias mais importantes e ela sente-os como tal, embora goste também de realçar outros feitos: «Estas duas vitórias deram-me bastante gozo, mas houve outros momentos e vitórias, como o Campeonato Nacional de Jovens de P&P onde ganhei nos sub-16, as duas vezes que fui vice-campeã no Campeonato Nacional de Match-Play de P&P, outras vitórias e representações do clube dentro dos torneios da FPG e as vitórias que tive no Campeonato Nacional de Pares Mistos (em golfe tradicional) com um colega de clube».O 3.º Cantanhede International Pitch & Putt contou para o Ranking Nacional de Pitch & Putt da Federação Portuguesa de Golfe, é pontuável para o World Amateur Pitch & Putt Ranking e – uma novidade este ano – passou a integrar o Iberian Pitch Tour.A prova, realizada no Campo de Golfe de Cantanhede, foi apoiada pela Câmara Municipal de Cantanhede e sancionada pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), pela IPPA (International P&P Association) e pela Associação de Golfe do Norte de Portugal (AGNP). No primeiro dia jogaram-se duas voltas e na segunda jornada apenas 18 buracos.As próximas competições de Pitch & Putt no calendário nacional são o Campeonato Nacional de Jovens, a realizar-se em 15 e 16 de julho no CNFG Jamor (os escalões de Sub-10, Sub-12 e Sub-14 competem no dia 15; os Sub-16, Sub-18 e Sub-24 no dia seguinte); o Campeonato Nacional de Clubes Pitch & Putt, no Paredes Golfe Clube, nos dias 23 e 24 de setembro; a Taça da Federação Portuguesa de Golfe de Pitch & Putt, a 21 e 22 de outubro, no Oporto Golf Club; e o Campeonato Nacional de Match Play de P&P, que disputa-se igualmente no Clube de Golfe de Cantanhede, a 25 e 26 de novembro.