Aline Marques ganha Cantanhede International de Pitch & Putt

Aline Marques, de apenas 14 anos, alcançou o seu título mais importante na modalidade de Pitch & Putt (P&P), ao vencer a 2.ª edição do Cantanhede International P&P, um torneio de 54 buracos, a contar para o Ranking Mundial Amador de P&P, que teve a curiosidade de ter sido apadrinhado pelo comunicador da RTP Jorge Gabriel.

Explorando bem o fator casa, pois trata-se de uma jogadora da Academia do Clube de Golfe de Cantanhede, Aline Marques superou por 3 pancadas o n.º4 do ranking mundial, Hugo Espírito Santo, da Quinta das Lágrimas, que no ano passado já se tinha sagrado vice-campeão, perdendo então por 2 ‘shots’ para Arnaldo Paredes.

A prova realizada no Campo de Golfe de Cantanhede foi apoiada pela Câmara Municipal de Cantanhede e sancionada pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e pela IPPA (International P&P Association). No primeiro dia jogaram-se duas voltas e na segunda jornada apenas 18 buracos. Aline Marques totalizou 152 pancadas, 10 abaixo do Par (melhorou em 1 ‘shot’ o resultado de Arnaldo Paredes em 2021), após voltas de 51, 49 e 52.

Hugo Espírito Santo agregou 155 (50+52+53), -7, enquanto o 3.º lugar foi para outro atleta de Cantanhede, Bernardo Pinto, com 159 (54+51+54), -3.

O Cantanhede International P&P contou com 48 participantes, entre os quais cinco jogadoras, sendo, por isso, ainda mais impressionante que tenha sido uma jovem a impor-se a nomes bem mais consagrados na modalidade.

Aline Marques mostrou muita “fibra” no autêntico “mano-a-mano” que protagonizou com Hugo Espírito Santo, o “campeoníssimo” de sete títulos de campeão nacional absoluto, incluindo na presente temporada. No final da primeira volta Hugo Espírito Santo liderava o torneio com 50 pancadas e Aline Marques vinha logo a seguir com 51, empatada com Daniel Mota e Pedro Ferreira.

Mas a jogadora de 14 anos saltou para a frente após a segunda ronda, ao entregar o melhor cartão de todo o torneio, de 49 pancadas, enquanto Espírito Santo ficou-se pelas 52. Daniel Mota com 56 e Pedro Ferreira com 57 já estavam a distanciar-se. Quem se chegava, entretanto, ao 3.º posto já era Bernardo Pinto, a 3 pancadas do 2.º lugar e a 5 do 1.º posto.

Durante a terceira e última volta, Espírito Santo teve uma reação de campeão, com 3 birdies seguidos e encabeçava a classificação quando foram para o buraco n.º4. Foi então que Aline Marques mostrou que estava ali para vencer – arrancou 1 birdie no 4 para empatar na frente e, já na ponta final, foi ela a brilhar com birdies nos buracos 15 e 17. Os últimos seis buracos foram jogados em -2!

Uma atitude ainda mais impressionante se acrescentarmos que Hugo Espírito Santo está convencido de que poderá regressar à liderança do ranking mundial, depois de serem contabilizados os pontos deste torneio português. O atleta da Quinta das Lágrimas foi n.º1 mundial em 2019.

Segundo o comunicado da FPG, as próximas grandes competições de Pitch & Putt são o Campeonato Nacional de Jovens, em julho na Quinta das Lágrimas, em Coimbra: os Sub-10, Sub-12 e Sub-14 no dia 9, os Sub-16, Sub-18 e Sub-24 no dia 10; E ainda o Campeonato Nacional de Clubes, na Aldeia dos Capuchos, em Almada, nos dias 10 e 11 de setembro.