Amélia Gabin no top-5 dos Internacionais de França de Sub-14

Amélia Gabin foi 5.ª classificada nos Campeonatos Internacionais de França de Sub-14, no Golf de Chantilly, a Norte de Paris.

A seleção nacional de sub-14 teve uma boa prestação, com todos os quatro jogadores a passarem o cut numa competição também apelidada de Challenge Alexis Godillot.

Francisca Salgado ficou entre as 16ºs, enquanto na prova masculina Martim Johansen foi 22.º empatado e Francisco Reis 43.º empatado.

Claro que o destaque vai para Amélia Gabin, da Quinta do Lago, que terminou com o resultado de 223 pancadas (74+77+72), 10 acima do Par, isolada na 5.ª posição.

Francisca Salgado, do Vale de Janelas, fechou com 239 pancadas (80+81+78), +26, no 16.º posto, empatada com a francesa Vincente Savioz.

A campeã foi a francesa Louise Uma Landgraf, com 206 (71+68+67), -7.

Martim Johansen (Vilamoura) totalizou 234 (79+79+76), +21, no lote dos 22ºs classificados, juntamente com os franceses Thomas Battie e Valentin Chaplin e o irlandês John Moran.

Francisco Reis (Orizonte) ficou no grupo dos 43ºs, empatado com o francês Maxim Moreau, com +29, após voltas de 79, 81 e 82 (242 pancadas).

O torneio masculino foi ganho pelo neerlandês Tom Hendriks, com 215 pancadas (72+73+70), +2.

Na Nations Cup a equipa 1 de Portugal (Amélia Gabin/Martim Johansen) foi 5.ª classificada e Portugal-2 (Francisca Salgado/Francisco Reis) concluiu no 6.º posto.

Venceu a formação n.º1 de França, enquanto Itália, França-2 e Suíça-1 empataram no 2.º lugar.