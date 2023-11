Ana da Costa Rodrigues e Tomás Melo Gouveia campeões em Espinho

Ana da Costa Rodrigues e Tomás Melo Gouveia venceram o 4.º Torneio do Circuito FPG, uma prova de 7.500 euros em prémios monetários, que reuniu 92 participantes no Oporto Golf Club (OGC), em Espinho. João Iglésias foi o melhor amador.

Para Ana da Costa Rodrigues, jogadora de Miramar, foi uma espécie de revalidação de título, pois vencera em 2022 a prova realizada neste mesmo campo, embora na altura em abril.

Foi, contudo, uma vitória arrancada a ferros, com um birdie no segundo buraco de ‘play-off’, depois da jogadora do Club de Golf de Miramar ter empatado com Francisca Rocha, a jogar em casa, no seu OGC.

Ao final das duas voltas regulamentares, tinham ambas 149 pancadas, 7 acima do Par, Ana com cartões de 80 e 69, e Francisca com rondas de 70 e 79. Na ‘morte súbita’, Ana da Costa Rodrigues somou o seu segundo título do ano, depois do averbado em abril, no Ribagolfe Lakes, em Benavente.

O principal circuito da FPG tem uma classificação mista e a vitória de Ana da Costa Rodrigues no setor feminino representou um 24.º lugar na tabela mista.

O melhor resultado do torneio foi para Tomás Melo Gouveia, um profissional do Challenge Tour, a segunda divisão europeia.

O algarvio somou o seu terceiro título do ano em provas a contar para o ranking de profissionais da FPG com um bom resultado de 132 pancadas, 10 abaixo do Par, após voltas de 67 e 65, que renderam-lhe um prémio de 1.700 euros.

Tomás Melo Gouveia tinha vencido anteriormente o 1.º Torneio do Circuito FPG de 2023, logo em fevereiro, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, curiosamente já então com um agregado de 10 pancadas abaixo do Par. Também em fevereiro, sagrara-se campeão no Dom Pedro Pinhal Open, prova do PT Tour (um circuito internacional realizado em Portugal), de 10 mil euros em prémios, que decorreu naquele campo de Vilamoura.

Agora, em Espinho, Tomás Melo Gouveia bateu por 3 pancadas o vice-campeão nacional, Tomás Santos Silva (69+66), que embolsou 1.100 euros de prémio.

O jogador do Club de Golf do Estoril já tinha sido 2.º em abril no torneio do Ribagolfe Lakes. Foi a quarta vez este ano que Tomás Silva terminou em 2.º em torneios do circuito profissional português. Acontecera-lhe o mesmo no Campeonato Nacional Absoluto KIA em julho, no Quinta do Peru Golf & Country Club, em Sesimbra; e ainda, em junho, no 4.º Portugal Players Championship no Bom Sucesso Resort, em Óbidos.

Como disse o press officer da FPG, Rodrigo Cordoeiro, "os profissionais em competição no Oporto estiveram em excelente nível, com Tiago Cruz (70+66) e Vítor Londot Lopes (69+67) a repartirem o 3.º lugar com 136 (-6), e Tomás Guimarães Bessa (70+69) a fechar o top-5 com 139 (-3)".

O prémio de melhor amador foi para João Iglésias (67+69), que arrancou um bom 3.º lugar na geral, empatado com os profissionais Cruz e Lopes, com 6 abaixo do Par.

O jogador de Miramar superou por 3 ‘shots’ o seu companheiro de clube Hugo Camelo (67+72) e João Miguel Pereira (68+71), da Aroeira, que empataram no 6.º posto da classificação geral com o profissional Bessa, com -3.