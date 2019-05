Arranque discreto dos portugueses na Dinamarca

Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo, os dois golfistas portugueses que competem em Farso no Made Denmark, prova do European Tour, tiveram esta quinta-feira um arranque fraco na competição, ambos bem acima do par do campo.Pedro Figueiredo segue no grupo dos 138.ºs, com 75 pancadas, quatro acima, depois de ter marcado cinco 'bogeys' (uma pancada acima do par), apenas compensados por um 'birdie' (uma abaixo).Pior, está Ricardo Melo Gouveia: é um dos 151.ºs, com 77 pancadas, seis acima, após quatro 'bogeys' e um 'triplo bogey' (três acima), contra um 'birdie'.A competição prossegue sexta-feira, no campo do clube de golfe Himmerland, em Spa, ficando definido então os concorrentes que passam o cut e continuam até domingo.