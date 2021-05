Betfred British Masters: Ricardo Santos segue em frente, Figueiredo falha o 'cut'

O golfista português Ricardo Santos apurou-se para as últimas duas rondas do Betfred British Masters, que está a decorrer no traçado do The Belfry (Par 72), onde Pedro Figueiredo falhou o 'cut' com um 'bogey' no último buraco.

Ricardo Santos concluiu os primeiros 36 buracos com 143 pancadas, uma abaixo do Par, após entregar um segundo cartão com 70 'shots', graças a quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 3, 10 e 15 e dois 'bogeys' (uma acima) nos 'greens' do 2 e do 18.

"Joguei melhor do 'tee' do que na primeira volta, mas no 'shot' ao 'green' não estive tão bem quanto isso. Em contrapartida, estive novamente muito bem no jogo curto", analisou o algarvio, de 38 anos, defendendo que o "'bogey' no 18 não foi mau, porque é um buraco difícil."

Depois da exibição de hoje, o profissional natural de Faro subiu 29 posições no 'leaderboard' e colocou-se entre os 41.os classificados, passando por três 'shots' o 'cut' que ficou fixado nas 145 pancadas, uma acima.

Sorte bem distinta teve Pedro Figueiredo que chegou ao buraco 16 dentro do lote de jogadores apurados para as últimas duas voltas e, ao fazer três 'putts' no último 'green', falhou o corte por apenas um 'shot'.

O lisboeta, de 29 anos, registou na segunda ronda quatro 'birdies' (nos buracos 3, 7, 8 e 10) e outros tantos 'bogeys' (4, 6, 16 e 18), abandonando, assim, o grupo dos 74 golfistas apurados para o fim de semana e caindo para o 75.º posto, empatado, com um agregado de 146 pancadas (74+72), duas acima.

"Esta foi difícil de engolir. Acabei de fazer três 'putts' no 18 e dois bastavam para passar o 'cut', portanto é difícil de digerir. Joguei muito bem, tanto ontem [quarta-feira] como hoje, embora tivesse 'patado' mal na primeira volta. Mas hoje estava a 'patar' muito bem até ao 16, onde falhei um 'putt' de um metro e meio para Par e no 18 fiz três 'putts'", lamentou Figueiredo.

A liderança do Betfred British Masters é partilhada pelos escoceses Calum Hill e Robert Macintyre e pelo inglês Richard Bland, todos com um total de 137 pancadas, sete abaixo.