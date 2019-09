BMW PGA Championship: Melo Gouveia em 87º após interrupção por falta de luz

O português Ricardo Melo Gouveia está integrado no grupo dos golfistas classificados no 87.º lugar do BMW PGA Championship, em Inglaterra, quando lhe faltam disputar dois buracos da segunda volta, interrompida por falta de luz natural.

Antes da suspensão da segunda ronda do torneio pontuável para o European Tour, o único representante luso na prova registou cinco 'bogeys' (uma pancada acima do par) e dois 'birdies' (uma abaixo), contando com 65 pancadas, três acima do par nos 16 buracos que completou.

O espanhol Jon Rahm e o inglês Danny Willett, que terminaram a segunda volta, partilham a liderança do torneio, com 11 'shots' abaixo do par.

A falta de luminosidade levou à interrupção da prova, cujo recomeço está agendado para 7:15 de sábado. O BMW PGA Championship decorre até domingo, em Virginia Water, Inglaterra.