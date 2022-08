Bom arranque de Ricardo Melo Gouveia em Crans Montana

O golfista português Ricardo Melo Gouveia está na 32.ª posição no final do primeiro dia do Omega Master, prova que decorre no clube de golfe Crans-sur-Sierre, em Crans Montana, Suíça.

Com 68 pancadas, duas abaixo do par do campo, está a seis da liderança, repartida pelo sul-africano Thriston Lawrence e o espanhol Alejandro Cañizares.

Um eagle (duas abaixo do par) no 14.º buraco ajudou a que fechasse com dois 'shots' abaixo, registando também três 'birdies' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima).

Pior arranque para Ricardo Santos, que fecha o dia com o par do campo e em 76.º lugar, após fazer três 'birdies' e também três bogeys.