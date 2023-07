Brian Harman assume a liderança do Open britânico

O golfista norte-americano Brian Harman assumiu esta sexta-feira a liderança do British Open, seguindo com 10 pancadas abaixo do par no final do segundo dia da competição, que decorre no Royal Liverpool, em Hoylake, Inglaterra.

Na segunda volta do torneio, Harmand registou 65 pancadas, seis abaixo do par do campo (71), e pulou três lugares na classificação, superando o trio que, na véspera, tinha saído na liderança, e que era composto pelo sul-africano Christo Lamprecht, o inglês Tommy Fleetwood e o argentino Emiliano Grillo.

Na segunda ronda do major britânico, o norte-americano entregou um cartão com quatro birdies (uma pancada abaixo do par) e um eagle (duas abaixo).

Já do trio que tinha partido na frente, apenas Fleetwood igualou o par do campo nesta ronda, descendo para o segundo posto, com um total de cinco shots abaixo do par, enquanto Grillo caiu seis posições e Lamprecht 61.

O segundo dia do British Open ficou marcado por uma ação de ativistas ambientais do grupo Just Stop Oil, que foram detidos, após irromperem pelo campo de golfe no norte da Inglaterra agitando uma bomba de fumaça e despejando pó laranja no relvado.

Num comunicado de imprensa, o grupo Just Stop Oil, que apela ao fim da exploração de hidrocarbonetos no Reino Unido, indicou que três dos seus ativistas participaram nesta operação que decorreu por altura da disputa do buraco número 17.

A 151.ª edição do Open britânico decorre até domingo, no Royal Liverpool Golf Club, em Hoylake.