Brian Harmand continua a liderar British Open

O golfista norte-americano Brian Harmand continua destacado na frente do British Open, com uma confortável vantagem de cinco pancadas, no final do segundo dia da competição, que decorre no Royal Liverpool, em Hoylake, Inglaterra.

Harmand está agora com 12 pancadas abaixo do par do campo, totalizando 201 'shots', sendo seguido pelo também norte-americano Cameron Young, que tem -7.

Para o terceiro lugar subiu o espanhol Jon Rahm, depois de conseguir a melhor prestação do dia, com oito pancadas abaixo do par. No agregado, passou a ter -6.

Na terceira ronda do 'major' britânico, Harmand entregou um cartão com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e dois 'bogeys' (uma acima).

A 151.ª edição do Open britânico decorre até este domingo no Royal Liverpool Golf Club, em Hoylake.