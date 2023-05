Brooks Koepka comanda isolado o PGA Championship após terceiro dia

O norte-americano Brooks Koepka ascendeu no sábado à liderança isolada do 105.º PGA Championship de golfe, segundo 'major' de 2023, após a terceira volta, em Rochester, nos Estados Unidos.

Koepka, vencedor da prova em 2018 e 2019 e também duas vezes campeão do US Open (2017 e 2018), somou pelo segundo dia consecutivo 66 pancadas, quatro abaixo do par, ao somar cinco 'birdies' (uma abaixo do par) e apenas um 'bogey' (uma acima).

O golfista de 33 anos - que fez 72 pancadas, duas acima do par, na primeira volta - totaliza 204 'shots', seis abaixo do par, liderando com um de vantagem sobre o norueguês Viktor Hovland e o canadiano Corey Conners.

Hovland e Conners somaram 70 pancadas (par do campo) no terceiro dia, o norueguês com três 'birdies' e três 'bogeys' e o canadiano com dois 'birdies' e um 'duplo bogey' (duas acima).

Além destes três jogadores, mais quatro estão com registo abaixo do par, entre eles o norte-americano Bryson DeChambeau, que liderava isolado após o primeiro dia e está agora no quarto lugar, com 207 pancadas, três abaixo.

O inglês Justin Rose e o norte-americano Scottie Scheffler partilham o quinto lugar, com 208 pancadas, duas abaixo do par, enquanto o norte-irlandês Rory McIlroy é sétimo, com 209, uma abaixo.

O PGA Championship acaba hoje, com a realização da quarta e última volta.