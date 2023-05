Brooks Koepka vence PGA Championship pela terceira vez

O golfista norte-americano Brooks Koepka selou este domingo o terceiro triunfo no PGA Championship, segundo 'major' da temporada, após o quarto e último dia de competição em Rochester, nos Estados Unidos.

O golfista norte-americano de 33 anos entregou um cartão com 67 pancadas na quarta e última ronda, acabando com nove abaixo do Par do campo e a demonstrar-se acima dos restantes. No Oak Hill Country Club, dois golfistas partilharam o segundo lugar, o norte-americano Scottie Scheffler e o norueguês Viktor Hovland, ambos com sete pancadas abaixo do Par.

Brooks Koepka ganhou este torneio em 2018 e 2019, além de dois títulos do US Open (2017 e 2018), somando hoje um terceiro título histórico, uma vez que igualou Gene Sarazen e Sam Snead com o 'hat-trick' e está atrás de apenas três homens com melhor registo: Tiger Woods tem quatro títulos e Walter Hagen e Jack Nicklaus conseguiram cinco cada.