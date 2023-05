Bryson DeChambeau lidera PGA Championship no fim da primeira volta

O golfista norte-americano Bryson DeChambeau terminou a primeira volta na liderança do PGA Championship, segundo 'major' de 2023, que foi interrompida na quinta-feira devido à falta de luz natural e concluída esta sexta-feira

DeChambeau, de 29 anos, entregou um cartão com 66 pancadas, quatro abaixo do par do campo do Oak Hill Country Club, em Rochester (Nova Iorque), em consequência de seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima).

O vencedor do US Open em 2020 comanda o torneio com um 'shot' de vantagem sobre os compatriotas Scottie Scheffler, número dois mundial, Dustin Johnson e Eric Cole -- que liderava no momento da interrupção - e o canadiano Corey Conners.