Campeã nacional Inês Belchior soma 4.º título no Drive Tour

O Estela Golf, na Póvoa de Varzim, foi o palco do 5.º Torneio do Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens, organizado pela Federação Portuguesa de Golfe, que contou com a presença de 111 golfistas.Disputaram-se provas de ambos os géneros, nos escalões de Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e ainda um torneio destinado a Sub-24 (competição mista). Foram premiados os primeiros classificados Gross e Net em cada uma das competições.O grande destaque foi para Inês Belchior, a campeã nacional absoluta, que não integrou a seleção nacional que foi jogar o Campeonato do Mundo amador Feminino por Equipas, em França, e aproveitou para somar no Estela Golf o seu quarto título da época no Drive Tour, no escalão de Sub-16.Sagraram-se vencedores jovens golfistas de onze clubes: Miramar, Oporto, Vila Sol, Quinta do Lago, Paredes, Quinta das Lágrimas, CityNorte, Quinta do Perú, Cantanhede, Aroeira e Ponte de Lima.No escalão de Sub-12 Masculinos, em que a prova foi reduzida a 27 buracos (tendo sido disputados apenas 9 no dia de ontem, devido ao intenso nevoeiro que prejudicou o normal desenrolar da jornada), a vitória coube a Henrique Ferreira da Costa (Miramar), com 112 pancadas (40+72), 4 acima do Par, uma pancada menos do que três outros competidores: Rodrigo Sousa Correia e Brooks Barker, ambos do Clube de Golfe de Vilamoura, e ainda Ethan Prybys Orton (Vila Sol), o vencedor Net.No torneio anterior do Drive Tour, no Santo Estêvão Golfe, Henrique Ferreira da Costa tinha ficado na segunda posição, perdendo o "play-off" disputado com Francisco Reis (Orizonte).Nos Sub-12 Femininos a vitória foi para Francisca Ferreira da Costa, com 137 pancadas (50+87), +29. A jogadora de Miramar já tinha vencido as provas do Drive Tour disputadas no seu "home club" e no Ribagolfe. Eva Silva (Oporto) que liderava no final da primeira volta, venceu em Net.Nos Sub-14 Masculinos, João Maria Ivo de Carvalho (Miramar) arrecadou o título, com um total de 146 pancadas (74+72), +2, uma menos do que Gabriel Sardo (Oporto), que liderava no final do primeiro dia. Em Net ganhou Pedro Ferreira (Quinta das Lágrimas).Nos Sub-14 Femininos, Amélia Gabin (Quinta do Lago) ganhou o seu terceiro torneio no Drive Tour, juntando esta vitória às anteriormente obtidas na Amendoeira e em Miramar. Terminou com quatro pancadas de vantagem em relação a Maria Francisca Salgado (Vale de Janelas). A algarvia somou 119 pancadas (40+79), +11. A vencedora Net foi Elisa Garcez (Paredes).Em Sub-16 Masculinos Tomás Afonso Araújo (Miramar) repetiu o triunfo que tinha obtido em Santo Estêvão. Mas o triunfo foi bem difícil, pois terminou com apenas menos uma pancada do que Miguel Pinheiro (Miramar), que fez uma grande recuperação no segundo dia e somou 150 (80+70), +6. Tomás Afonso Araújo terminou com um agregado de 149 (73+76), +5. Diogo Marques Lopes venceu em Net.A prova de Sub-16 Femininos foi disputada em conjunto com a de Sub-18, dado que nos Sub-18 apenas se inscreveram duas jogadoras. No escalão etário mais baixo impôs-se a recém consagrada Campeã Nacional Absoluta Inês Belchior (Quinta do Perú), mas apenas após um play-off com Francisca Rocha (Oporto), resolvido logo no primeiro buraco, o 18 do Estela Golf Club, com um birdie.Ambas terminaram os 36 buracos com 162 pancadas (+18). Foi o quarto título de Inês Belchior no Drive Tour, após os obtidos no Amendoeira Golf Resort, Oporto Golf Club e Santo Estêvão Golfe. Aline Marques (Cantanhede) recebeu o prémio de campeã Net.Nos Sub-18 Femininos, com apenas duas participantes, foram entregues os troféus, mas a prova não pontuou para o Ranking do Drive Tour. Luciana Reis (Miramar) venceu em Gross e Carolina Moutinho Ribeiro (Miramar) em Net.Nos Sub-18 Masculinos João Miguel Pereira (Aroeira) conseguiu a sua primeira vitória no Drive Tour de 2022, depois de ter estado perto de vencer no Ribagolfe, perdendo então no segundo buraco de play-off com Afonso da Costa Rodrigues (Miramar). Desta feita João Miguel Pereira impôs-se ao nortenho por três pancadas, totalizando 151 (79+72), +7, enquanto o golfista de Miramar (que venceu em Net), fez 154 (80+74), +10.No torneio de Sub-24, uma novidade do circuito juvenil em 2022, que não pontuável para o ranking do Drive Tour (neste escalão não é atribuído o título de Campeão Nacional), Miguel Azevedo Cardoso foi o melhor dos três atletas do Oporto Golf Club que ocuparam as posições cimeiras. Fez 154 pancadas (79+75), +10, menos uma do que Ricardo Garcia e menos quatro do que Vasco Carreira Alves, que liderava a prova no final da primeira volta.Dado tratar-se de uma prova mista, com a participação de três jogadoras, a melhor foi Dina Pacheco (Paredes). Em Net o prémio principal foi para José Simão Oliveira (Ponte de Lima).A 6.ª etapa do Drive Tour 2022 realiza-se na Quinta do Vale, em Castro Marim, a 8 e 9 de outubro.A Final Nacional do Campeonato Nacional de Jovens, com a presença dos jogadores com melhor pontuação nos rankings do Drive Tour, tem lugar no Montado, em Palmela, nos dias 12 e 13 de novembro.Autor: Castro Martins / FPG