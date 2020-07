Campeão nacional amador "Dani" bate o pé aos craques em Vidago

O Solverde Campeonato Nacional PGA atribui os títulos de campeões nacionais de profissionais, sancionados pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), mas no primeiro dia do torneio em 10 mil euros em prémios monetários, que hoje (quarta-feira) começou, terminando na sexta-feira, foi um amador de 17 anos a dar cartas.

No deslumbrante e muito cuidado Vidago Palace Golf Course que no passado já foi um duro teste para os craques do European Seniores Tour e para as seleções da Europa e da Ásia no Bonallack Trophy e no Patsy Hankins Trophy, Daniel da Costa Rodrigues maravilhou com uma volta de 65 pancadas, 7 abaixo do Par.

Num dia de sol, calor e pouco vento, houve 13 resultados masculinos e dois femininos abaixo do Par e se o cartão de -7 de "Dani" impressiona, é igualmente de elogiar as 68 pancadas, 4 abaixo do Par, de Leonor Bessa, que colocou-a na cabeça da classificação feminina.

Estes dois resultados são ainda mais relevantes se acrescentarmos que os dois líderes no final a primeira volta foram integrados em grupos de grande valia, elevando a competitividade.

Com efeito, Daniel da Costa Rodrigues, o atual campeão nacional amador, jogou os 18 buracos ao lado de Tomás Santos Silva, o bicampeão nacional de profissionais (que igualou o Par 72 do campo para figurar em 14.º empatado), e ainda de Ricardo Santos, o melhor português no ranking mundial e membro do European Tour em 2020.

E Ricardo Santos mostrou porque optou por não jogar esta semana o torneio austríaco do European Tour onde estão Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia – pretende mesmo somar um terceiro título de campeão nacional (2011 e 2016).

O antigo campeão do Madeira Islands Open do European Tour está bem lançado no 3.º lugar, com uma volta inaugural positiva de 67 pancadas, 5 abaixo do Par.

À sua frente está o surpreendente 2.º classificado, Francisco Oliveira, um antigo craque do circuito universitário norte-americano, que está a sentir dificuldades na transição para o profissionalismo, mas que hoje deu provas de ter muito golfe dentro dele. O algarvio chegou a andar com 7 abaixo do Par, sofreu 2 bogeys comprometedores nos buracos finais mas 1 birdie bem arrancado no 18 levou-o à 2.ª posição com uma das suas melhores voltas de sempre, de 66 pancadas, 6 abaixo do Par.

Quanto a Leonor Bessa, a campeã nacional de 2018, que não jogou a prova em 2019, esteve todo o dia taco-a-taco com Susana Ribeiro, a atual titular e quatro vezes vencedora da prova (2015, 2016, 2017 e 2019). Nos primeiros nove buracos andaram equilibradas, mas Leonor Bessa disparou nos segundos nove. Mesmo assim, Susana Ribeiro teve uma boa volta de 71 pancadas, 1 abaixo do Par, estando bem metida na luta pelo título.

O 3.º lugar é da brasileira radicada em Portugal, Clara Teixeira, com 78 (+6).

O Solverde Campeonato Nacional PGA prossegue amanhã (quinta-feira), a partir das 8h30 da manhã.

E aos 36 jogadores que já hoje iniciaram os dois troféus principais, juntam-se-lhes nos dois últimos dias os 5 participantes do Campeonato Nacional de Seniores, que lutarão pelo título conquistado há um ano por Joaquim Sequeira.

A organizado do Solverde Campeonato Nacional PGA está a cargo da PGA de Portugal, em colaboração com a Greatgolf, sendo a prova sancionada pela FPG. Pelo segundo ano consecutivo o torneio conta para o ranking mundial amador e pela primeira vez há resultados em direto.

O "livescoring" está, buraco a buraco, na aplicação Golf Genius. Após o "download", dever-se-á aceder às informações do torneio, usando como ID: CAMPEONATONACIONALPGA.