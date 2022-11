Campeões nacionais juvenis de 2022 mesmo a concluir a época

A Grande Final Nacional do Drive Tour distribuiu os últimos troféus do principal circuito juvenil da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e serviu ainda para atribuir os títulos de campeões nacionais de ambos os géneros nos escalões etários de Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18.Ao longo do ano, realizaram-se seis etapas do Drive Tour, passando pelo Algarve (Amendoeira Golf Resort, em Silves, e Quinta do Vale, em Castro Marim), no Ribatejo (Ribagolfe e Santo Estêvão, ambos em Benavente) e no Norte (Estela, na Póvoa de Varzim).Após essa fase regular, as quatro melhores jogadoras e os dez melhores jogadores de cada escalão etário no ranking do Drive Tour apuraram-se para a Grande Final Nacional, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.Desde 2018 que os campeões nacionais juvenis entre os Sub-12 e os Sub-18 não são os vencedores de um único torneio – o Campeonato Nacional de Jovens –, mas sim os primeiros classificados do ranking do Drive Tour. É campeão nacional quem for mais regular ao longo da época.É uma alteração significativa. Veja-se, por exemplo, que se esta Grande Final do Drive Tour fosse o anterior Campeonato Nacional de Jovens, só quatro dos oito títulos em disputa teriam sido atribuídos aos mesmos jogadores. Nos outros quatro torneios teríamos coroado outros campeões nacionais. Só nos Sub-14 e Sub-16 femininos e ainda nos Sub-14 masculinos houve a "dobradinha" de os novos campeões nacionais ganharam a Grande Final do Drive Tour.Nos Sub-12 femininos, Margarida Alves, do Club de Golf de Miramar, venceu a Grande Final com 177 pancadas, 33 acima do Par, após voltas de 88 e 89. Camila Pazos ficou a apenas 2 "shots". A campeã nacional foi outra jogadora do mesmo clube, Francisca Ferreira da Costa (Miramar), com 1.448 pontos, mais 23 do que Margarida Alves. Francisca Ferreira da Costa ganhou quatro dos sete torneios do Drive Tour 2022 e este foi o seu primeiro título nacional.Nos Sub-12 masculinos, Martim Pinto Johansen, do Clube de Golfe de Vilamoura, triunfou na Grande Final com 145 pancadas (73+72), +1. O novo campeão nacional é Francisco Reis, do Orizonte Lisbon Golf, com 1.433 pontos, mais 98 pontos do que Martim. "Kiko" conquistou quatro dos sete torneios do circuito em 2022 e revalidou o título de campeão nacional de 2021. É o único bicampeão nacional em 2022.Nos Sub-14 femininos, Amélia Gabin, da Associação Quinta do Lago, é a campeã nacional e reforçou esse estatuto com a "dobradinha", pois ganhou também a Grande Final Nacional, com 148 pancadas (76+72), +4. Uma vitória por 5 pancadas sobre Maria Francisca Salgado (do Vale de Janelas), a vice-campeã nacional, que fora a campeã nacional de sub-12 no ano passado. Amélia Gabin, a vice-campeã nacional de Sub-12 em 2021, fez agora melhor nos Sub-14 por arrebatar cinco dos sete torneios da temporada.Nos Sub-14 masculinos, Gabriel Sardo, do Oporto Golf Club, confirmou o seu favoritismo, quer para o título de campeão nacional, quer para o triunfo na Grande Final Nacional. Totalizou 146 (69+77), +2, impondo-se a João Maria Ivo de Carvalho (Miramar) por 6 pancadas. No ranking, depois de vencer em três dos sete torneios, somou 1.500 pontos, mais 212 do que João Maria, o vice-campeão nacional. Foi o primeiro título nacional de Gabriel, que fora vice-campeão de sub-12 em duas ocasiões.Nos Sub-16 femininos, Inês Belchior, do Quinta do Perú Golf & Country Club, mostrou ser a grande figura deste Drive Tour. Afinal, este ano tornou-se numa das mais jovens campeãs nacionais absolutas de sempre, batendo mesmo as melhores profissionais portuguesas. Neste circuito juvenil competiu assiduamente, juntou 1.575 pontos no ranking, mais 262 do que Francisca Rocha (Oporto). Inês venceu seis dos sete torneios em 2022 e mostrou que tem uma capacidade rara de lidar com a pressão de ser a superfavorita. Nesta Grande Final, fez 156 (78+78), +12, superando por 6 Francisca Rocha. Inês já tinha sido campeã nacional de Sub-10 em 2016 e de Sub-14 no ano passado. Só em Sub-12 nunca conseguiu esse objetivo.Nos Sub-16 masculinos, a atribuição do estatuto de campeão nacional fez-se por apenas 10 pontos no ranking. Rodrigo Marques Santos, do Quinta do Peru, somou 1.373, depois de ganhar os primeiros três torneios do ano, enquanto Tomás Afonso Araújo (Miramar) contabilizou 1.363, tendo-se apoderado de dois troféus em 2022. Na Grande Final, Tomás foi 2.º classificado, a 2 pancadas do seu parceiro de clube Diogo Pinto Rocha, que terminou com 148 (76+72), +4). Foi o segundo título nacional de Rodrigo, que tinha sido campeão nacional de Sub-10 em 2017.Nos Sub-18 femininos, havia uma grande favorita e não defraudou. Ana da Costa Rodrigues, de Miramar, era a segunda grande figura deste circuito juvenil, pois é uma crónica campeã nacional: conquistou os Sub-12 em 2017, os Sub-14 em 2018 e 2019, os Sub-16 em 2021 e agora os Sub-18, com 1.463 pontos, mais 48 pontos do que Luciana Reis, atleta do mesmo clube. As duas amigas foram grandes rivais em 2022, com "Aninhas" a ganhar quatro torneios da fase regular e Luciana a impor-se em duas provas, incluindo na Grande Final. No Montado, houve um duelo entre ambas até ao fim e o sucesso de Luciana cifrou-se pela margem mínima de 1 pancada, com 148 (75+73), +4.Note-se que estas duas jogadoras pertencem a famílias golfísticas conhecidas. Luciana é irmã de "Kiko". Ela é vice-campeã nacional e ele campeão. No caso dos Costa Rodrigues deu-se o inverso, já que Ana é campeã nacional, enquanto Afonso é vice-campeão.Com efeito, nos Sub-18 masculinos, Afonso da Costa Rodrigues (Miramar) adicionou menos 60 pontos ao ranking do que João Miguel Pereira, do Clube de Campo da Aroeira, que conseguiu 1.373 pontos. João Pereira tinha sido vice-campeão no ano passado, ultrapassado então por Pedro Correia Mendes. Desta feita, assegurou o seu primeiro título nacional, e bem saboroso pois também já tinha sido vice-campeão nacional de Sub-16 em 2019. Estava na hora de conseguir o principal e fê-lo com troféus arrebatados nos dois últimos torneios da fase regular. Na Grande Final, Diogo Machado (Oporto) foi o melhor, com 148 pancadas (71+77), +4, batendo João Iglésias (Miramar) por 1 pancada.Foi um ano bastante competitivo e a Grande Final Nacional do Drive Tour voltou a revelar-se uma bonita festa de encerramento do circuito juvenil da FPG. Só foi pena ter havido apenas três voltas abaixo do Par do Montado, num total de 112 rondas efetuadas. Os "heróis" merecem ser mencionados: Diogo Machado (71), José Miguel Franco de Sousa (71) e Gabriel Sardo (69).