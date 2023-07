Campeonato Nacional Absoluto KIA abre com Sofia Sá e Hugo Santos na frente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Campeonato Nacional Absoluto KIA, organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), começou esta quarta-feira no Quinta do Perú Golf & Country Club, em Sesimbra, com um total de 122 participantes e um total de prémios monetários de 20 mil euros.

A amadora Sofia Sá (Associação Desportiva e Cultural da Quinta do Lago) e o profissional Hugo Santos são os líderes aos 18 buracos nas provas feminina e masculina, respetivamente com 72 pancadas (Par) e 68 (-4).

O torneio decorre em quatro voltas e a segunda disputa-se na quinta-feira. O torneio feminino arranca às 7h30 e a última saída será às 8h30. O masculino começa às 9h00 e o último grupo parte às 14h50, sempre do buraco 1.

Pedro Lencart, o bicampeão nacional absoluto, não está presente para defender o título, uma vez que esteve a competir na Alemanha para o Pro Golf Tour, não tendo passado o cut no The Cuber Open, de 30 mil euros em prémios.

No campo de Der Öschberghof, Pedro Lencart somou 144 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 71 e 73. Na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour perdeu uma posição e é agora o 6.º classificado.

Mas, regressando ao Campeonato Nacional Absoluto KIA, eis como o press officer da FPG, Rodrigo Cordoeiro, viu esta primeira jornada:



1.ª volta do torneio feminino

Sofia Sá (Associação Desportiva e Cultural da Quinta do Lago) assumiu o comando inaugural na prova feminina, com a vantagem mínima sobre a detentora do título Inês Belchior (Tavira).

Nesta primeira jornada, Sofia Sá foi, com 72 (Par) pancadas, a única das 21 participantes que não perdeu para o campo.

Embora não tenha começado da melhor forma, já que fez 2 bogeys nos primeiros 4 buracos, a atleta que representa nos EUA as Horned Frogs da Texas Christian University esteve em excelente plano no resto do percurso, marcando 2 birdies e 12 pares.

Inês Belchior, do Tavira, vencedora em 2022 na Aroeira, é a sua mais direta perseguidora, com 73 (+1) pancadas, seguida de um trio empatado no 3.º lugar com 75 (+3), constituído por Leonor Medeiros (Quinta do Perú), Constança Mendonça (Aroeira) e Francisca Rocha (Oporto).

Sara Rolita Melo (Quinta do Perú) é 6.ª com 76 (+4).

No 7.º lugar estão três jogadoras com 80 (+8): Marta Lampreia (Levante), Rafaela Pinto (Quinta do Perú) e Matilde Leal Gouveia (Santo da Serra).

1.ª volta do torneio masculino

Os irmãos profissionais, Hugo e Ricardo Santos, estiveram em destaque. O primeiro comanda com 68 (-4) pancadas, o segundo reparte a vice-liderança com o também profissional Tiago Cruz, ambos com 69 (-3).

A prova masculina conta 101 participantes e, para já, são profissionais os três que ocupam os lugares de pódio.

Hugo Santos começou em grande estilo, fazendo birdies nos dois primeiros buracos. Fez mais dois nos restantes 16, sem perder qualquer pancada para o Par.

Ricardo Santos, jogador do DP World Tour, fez nada menos do que 7 birdies, mas também 2 bogeys e 1 duplo bogey.

Quanto a Tiago Cruz, mostrou-se em alto nível nos segundos 9 buracos, concluídos com 32 (-4), com 4 birdies e 5 pares.

Além do título de campeão nacional absoluto, o torneio consagra os campeões nacionais de amadores e de profissionais.

Entre os amadores, os melhores neste arranque são do Clube de Golfe de Vilamoura: Bruno Vicente e Tomas Mician estão empatados no 4.º lugar com o profissional Tomás Silva, num trio que marcou 70 (-2).

O 7.º lugar pertence ao dinamarquês Emil Bundgaard (Estoril), com 71 (-1), a completar o lote de jogadores que bateu o Par 72 na abertura.

No 8.º posto surge o campeão nacional amador em título, Pedro Silva (Miramar), com 72 (Par), empatado com Rodrigo Santos (Tavira), Afonso Rui Oliveira (CGD) e os profissionais João Ramos e Henrique Paulino.