Campeonato Nacional Absoluto: Leonor Bessa isolada; Figgy, Lencart e Cruz empatados no topo

Leonor Bessa isolou-se hoje (quinta-feira) no comando do 87.º Campeonato Nacional Absoluto Audi, no Oporto Golf Club, em Espinho, enquanto, no torneio masculino, a prova da Federação Portuguesa de Golfe chegou a meio com três jogadores a partilharem a liderança – Pedro Figueiredo, Tiago Cruz e Pedro Lencart.



A recém-coroada campeã nacional de profissionais, Leonor Bessa, igualou hoje o Par do campo do Oporto, com 71 pancadas, para totalizar 144 pancadas, mantendo as 2 acima do Par que já apresentava ontem. A jogadora do Santander Golf Tour espanhol dispõe agora de 1 pancada de vantagem sobre Sofia Barroso Sá, que hoje efetuou a melhor volta do torneio feminino, em 70 (-1). Sofia Barroso Sá é amadora e vai agora na frente dessa categoria.



A também amadora Leonor Medeiros, que defende o título conquistado no ano passado, e a profissional Sara Gouveia, partilhavam ontem o comando com Leonor Bessa, mas Medeiros fez hoje 76 (+5) e Gouveia 83 (+12), caindo, respetivamente, para o 3.º e 8.º lugares.



No torneio masculino, o líder do primeiro dia, o amador Pedro Machado, de apenas 14 anos, aguentou razoavelmente bem a pressão de regressar ao campo, depois de ter feito ontem a sua melhor volta de sempre (-7) e juntou-lhe um segundo cartão de +1. No entanto, caiu de 1.º para 5.º porque os jogadores mais consagrados já apareceram hoje em grande força, com resultados que permitiram-lhes assaltar o topo do leaderboard.



Pedro Figueiredo, membro do European Tour, igualou a melhor volta do torneio, de 64 (-7) e saltou para o topo com 8 abaixo do Par. Pedro Lencart, duas vezes campeão nacional amador (2016 e 2018), assinou um cartão de 6 abaixo para igualar o agregado de -8. E Tiago Cruz também chegou a essa marca de -8 após uma segunda ronda de -2.



Note-se que Pedro Lencart está a lutar, simultaneamente, pelos títulos de campeão nacional absoluto e de campeão nacional amador e deve salientar-se ainda que Pedro Figueiredo jogou em 7 abaixo do Par em duas das suas últimas três voltas de competição: na quarta ronda do Open de Portugal at Royal Óbidos e hoje!



Muito perto deste trio de líderes ficou Ricardo Melo Gouveia, membro do Challenge Tour, graças a uma segunda jornada de 5 abaixo do Par (com birdies nos três últimos buracos), que permitiu-lhe ficar a apenas 1 shot do topo da classificação, com um total de -7.



O dia amanheceu chuvoso e sem vento, mas a meio da manhã a chuva tinha desaparecido e a meio da tarde o vento surgiu com mais intensidade. A organização tem decidido jogar com colocação de bola no fairway, as chamadas regras de inverno, e é por isso que os resultados de -7 de Pedro Machado (ontem) e de Pedro Figueiredo (hoje) não podem ser homologados como recordes do campo.



O recorde com campo continua a pertencer a António Rosado (2005 na Taça Kendall), Tiago Rodrigues (2007 numa etapa do circuito da FPG) e Pedro Figueiredo (2007 na Taça Kendall) com 65 pancadas, 6 abaixo do Par. Embora em extracompetição, Manuel Alexandre Violas já tenha brilhado com uma sensacional volta de -14!



O 87.º Campeonato Nacional Absoluto Audi tem sido marcado pelos bons resultados de jogadores muito jovens e, de acordo com João Coutinho, o diretor de torneio, «a média de idades dos mais de 140 participantes é de 23,7 anos, o jogador mais novo tem 12 anos e o mais velho 68».



O torneio de 72 buracos prossegue amanhã (sexta-feira) às 7h10 com a prova feminina e às 8h30 a masculina. O último grupo sai às 14h39. A ordem das saídas altera-se, com os melhores a arrancarem primeiro. Amanhã decide-se o cut, fixado da seguinte forma: No torneio feminino, as três melhores profissionais (e empatadas) e 50 por cento das jogadoras amadoras. No torneio masculino, os 13 primeiros classificados (e empatados) e 50 por cento dos jogadores amadores.



O total de prémios monetários para profissionais contempla 18.200 euros para o torneio masculino e 1.800 para o feminino, com a campeã a receber 900 euros e o campeão 3.800.



Declarações dos líderes



Leonor Bessa: "Hoje joguei melhor, sobretudo nos shots ao green. Tive azar em alguns putts, mas os greens estão um pouco irregulares e é preciso aceitar que alguns entram e outros não, mas sinto que se tivessem entrado mais teria feito uma boa volta. Mesmo assim, acho que Par do campo é positivo e amanhã espero jogar melhor".



Pedro Lencart: "Foi um dia mais sólido, joguei melhor, fiz muito menos bogeys, apenas 1 e ontem tinham sido 5. Criei oportunidades para birdie e converti-os, porque acertei mais greens. E fiz 5 birdies nos últimos nove buracos. Sabia que precisava de jogar bem, de ter uma boa sequência de buracos para subir na classificação".



Pedro Figueiredo: "Joguei muito bem. Já ontem tinha jogado, mas hoje meti a bola um pouco mais perto do buraco e concretizei a maioria dos putts abaixo de 3 metros. Estou satisfeito com esta volta porque foi muito sólida do tee ao green e estive bem nos greens. Fiz muitos fairways, acho que só falhei um green e nunca estive em perigo para sofrer bogeys. Foi uma ótima prestação".



Tiago Cruz: "A diferença do -6 de ontem para o -2 de hoje foram os putts e também alguns shots ao green. Ontem meti a bola mais perto do buraco. Hoje tive algumas oportunidades para birdie de 1,5 a 2 metros mas hoje senti dificuldades nos greens, por estarem mais pisados e a bola desviar-se mais da linha, mas está igual para todos. Pode ser que amanhã a coisa seja diferente. Ontem não esteve praticamente vento nenhum, hoje quando comecei, já estava mais forte, talvez uma diferença de taco e meio, mas não sinto que tenha influenciado muito. É interessante haver muitos jogadores a lutarem pela vitória e quem está na frente são só bons jogadores, pelo que vai haver luta até ao final".



Principais resultados e classificações após o segundo dia dos quatro dias do 87.º Campeonato Nacional Absoluto Audi no Oporto Golf Club:



Torneio feminino



1.ª Leonor Bessa (PGA de Portugal), 144 (73+71), +2

2.ª Sofia Barroso Sá (amadora/Associação Quinta do Lago), 146 (76+70), +4

3.ª Leonor Medeiros (amadora/Quinta do Peru Golf & Country Club), 149 (73+76), +7

4.ª Ana da Costa Rodrigues (Club de Golf de Miramar), 152 (80+72), +10



Torneio masculino



1.º Pedro Figueiredo (Navigator/Orizonte Lisbon Golf), 134 (70+64), -8

1.º Tiago Cruz (BiG/ Clube de Golf do Estoril), 134 (65+69), -8

1.º Pedro Lencart (amador/Club de Golf de Miramar), 134 (69+65), -8

4.º Ricardo Melo Gouveia (Titleist/Quinta do Lago), 135 (69+66), -7