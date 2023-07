Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Campeonato Nacional de Jovens de Pitch & Putt com classificação mista Vilamoura e Quinta das Lágrimas com dois títulos. Estoril e Paredes ficaram com os outros troféus





• Foto: Vasco Vilhena/FPG