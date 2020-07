Campeonato Nacional PGA Solverde muda-se para Vidago na próxima semana

O Vidago Palace Golf Course vai receber na próxima semana o Solverde Campeonato Nacional PGA, o torneio de 10 mil euros em prémios monetários, organizado pela PGA de Portugal em colaboração com a Greatgolf, e sancionado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG).



Após cinco anos bem-sucedidos no Oporto Golf Club, em Espinho, o torneio que reúne a elite do golfe português, profissional e amador, disputa-se de 15 a 17 de julho, com o programa oficial a ser encerrado no dia 18 com mais uma edição do Mateus Rosé Pro-Am PGA.



«O nosso objetivo na escolha da data consistiu em dar alguma competição e rodagem aos nossos profissionais, depois desta paragem devida à pandemia, para que sintam-se mais preparados para os seus compromissos internacionais, agora que os calendários dos circuitos internacionais foram reabertos», explicou Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal.



«Optámos também por mudar de campo porque foram alguns anos a competir no Oporto Golf Club e achámos que era hora de dar outro desafio aos nossos jogadores. Continuamos com o apoio da Solverde e como o Vidago Palace integra o "ecossistema" empresarial em que a Solvere se enquadra, achámos que seria uma boa opção», acrescentou Nelson Cavalheiro.



No atual contexto de pandemia da COVID19, o Solverde Campeonato Nacional PGA irá seguir todas as normas estabelecidas pelo plano de segurança e saúde da FPG, baseadas nas indicações da Direção Geral de Saúde, e o próprio Vidago Palace Golf Course estabeleceu rotinas que visam proteger jogadores, organizadores e os habituais clientes do hotel e do campo.



«O resort aderiu ao selo "Clean & Safe" do Turismo de Portugal. Para além das precauções recomendadas pela FPG, temos o nosso protocolo interno que inclui a desinfeção constante dos espaços e equipamentos, assinalámos os circuitos de circulação de pessoas, criámos espaçamentos nas áreas de treino, e os balneários estarão fechados. Só os sócios do Vidago Palace têm permissão de entrar no parque natural, podendo apenas circular no campo com o devido distanciamento social. Isto nos dias do Solverde Campeonato Nacional PGA. No dia do Mateus Rosé Pro-Am PGA o parque estará fechado», anunciou Paulo Ferreira, o diretor de golfe do Vidago Palace Golf Course.



Não é a primeira vez que Vidago recebe um torneio do PGA Portugal Tour e durante anos foi uma das etapas mais apreciadas, pela beleza natural do parque envolvente, pela população local que é adepta da modalidade e acarinha os jogadores, e pela história de um campo desenhado originalmente pelo conceituado Mackenzie Ross em 1936 e posteriormente renovado pela empresa especializada Cameron & Powell, passando de 9 para 18 buracos.



O Vidago Palace Golf Course recebeu em anos recentes uma etapa do European Senior Tour (agora batizado de Staysure Tour), ou seja, o circuito profissional europeu de veteranos, e uma edição do Michael Bonallack Trophy e do Patsy Hankins Trophy, o duelo bianual entre as seleções da Europa e da Ásia/Oceânia.



Agora, cabe-lhe ser, pela primeira vez, o palco do Solverde Campeonato Nacional PGA, outro evento de prestígio.



«Estamos gratos à PGA de Portugal e à Greatgolf pela escolha e confiança no Vidago Palace Golf Course para a organização deste campeonato. Esta escolha é a confirmação da qualidade do nosso campo. O Vidago Palace é um excelente palco para este evento, e o facto de estarmos ao lado da PGA de Portugal neste momento difícil que atravessamos demonstra, mais uma vez, a aposta clara que fazemos na promoção e divulgação do golfe nacional. Será também uma excelente oportunidade de mostrar a beleza da nossa região e em particular do nosso campo», frisou Paulo Ferreira.



O Solverde Campeonato Nacional será composto por três classificações: nos dias 15, 16 e 17 jogar-se-ão os torneios feminino e masculino; nos dias 16 e 17 o torneio de seniores. Serão, assim, coroados três novos campeões nacionais. Em 2019 venceram Susana Ribeiro, Tomás Silva e Joaquim Sequeira, respetivamente.



Em termos políticos, a edição de 2020 marca também a entrada de Nelson Cavalheiro como diretor do torneio, acumulando essa função com a de presidente da PGA de Portugal.



«Será o meu primeiro Nacional de Profissionais como presidente da associação. Estou muito satisfeito de conseguir fazê-lo na conjuntura atual. Mas não é a primeira vez que organizo o Campeonato Nacional. Fi-lo em 2009, no Porto Santo Golf, numa parceria entre a PGA de Portugal e a Southgolftour, uma empresa de organização de eventos de golfe, da qual eu era sócio gerente», recordou.



Em 2020 será também celebrado o sexto ano consecutivo da parceria entre a PGA de Portugal e a GreatGolf, empresa que ocupa-se igualmente da gestão da carreira desportiva de alguns dos nossos melhores profissionais.



«Nestes momentos difíceis em que vivemos, foi um grande desafio conseguir os apoios necessários para pôr de pé esta edição do Campeonato Nacional da PGA de Portugal. Quero enaltecer o interesse desde a primeira hora demonstrado pelo Vidago Palace e pelo Grupo Super Bock em receber esta prova, e desejo realçar o esforço feito pela Solverde e pela Mateus Rosé para manterem-se como patrocinadores deste torneio. Estas duas instituições apoiam o Campeonato Nacional da PGA de Portugal desde 2015», salientou Pedro Lima Pinto, administrador da GreatGolf.



Manuel Guedes, administrador da Grape Ideas – Turismo, Comércio e Serviços, S.A., tem sido um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Pro-Am, onde algumas figuras da sociedade do norte do país têm gozado a oportunidade de competir uma vez por ano ao lado dos melhores jogadores portugueses.



«Mateus é uma marca icónica e verdadeiramente global. Pelo facto de os torneios e campeonatos da PGA de Portugal serem responsáveis pela vinda de muitos golfistas internacionais a Portugal, a presença da marca nestes eventos é uma forma diferente de promover o nosso país. Por este motivo, Mateus e a PGA de Portugal mantêm uma longa parceria», sublinhou Manuel Guedes, também ele golfista amador.





Autor: Hugo Ribeiro/Tee Times Golf (teetimes.pt)