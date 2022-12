Campeonatos Internacionais Amadores de Portugal dão pontos à Junior Ryder Cup

Os Campeonatos Internacionais Amadores de Portugal vão atribuir pontos em 2023 para a seleção da equipa mista da Europa para a Junior Ryder Cup.

O novo sistema de qualificação passou a incluir competições do calendário da Associação Europeia de Golfe (EGA) e os dois torneios portugueses – o feminino e o masculino – foram escolhidos entre os torneios com esse privilégio.

A Junior Ryder Cup está reservada a atletas do escalão etário de sub-18 e vai jogar-se em Roma, Itália, de 26 a 28 de setembro de 2023. Os dois primeiros dias de competição terão lugar no Golf Nazionale e o terceiro no Marco Simone Golf & Country Club, na véspera do arranque, a 29, neste mesmo campo, da 44.ª Ryder Cup – o mítico duelo bienal entre as seleções de golfe da Europa e dos Estados Unidos da América.

Será a 12.ª edição da Junior Ryder Cup e a primeira desde 2018, pois foi cancelada em 2020 por motivos da pandemia e, posteriormente, em 2021.

O facto de os Campeonatos Internacionais de Portugal integrarem este processo de seleção é uma excelente novidade para o golfe nacional e revelador do alto nível competitivo de ambos os torneios, que normalmente abrem a época da EGA, tornando-os assim ainda mais apetecíveis. Aliás, o evento feminino já se encontrava na lista de competições pontuáveis da PING Junior Solheim Cup desde 2016. A Solheim Cup é a versão feminina da Ryder Cup.

Três rapazes e três raparigas vão conquistar lugares na equipa da Europa através de um sistema de classificação ao longo da temporada. Os restantes seis jogadores, num total de 12 para cada lado, serão selecionados pelo capitão da Europa, o escocês Stephen Gallacher, quatro vezes vencedor no DP World Tour, membro da equipa europeia que venceu, no seu país natal, a Ryder Cup de 2014, que várias vezes atuou em torneios em Portugal.

Os jogadores acumulam pontos para a lista de apuramento com base na sua posição final nos eventos amadores de elite selecionados em 2023 e esses pontos serão alocados usando o sistema do Ranking Mundial Amador, feminino e masculino.

Os Campeonatos Internacionais de Portugal, dada a sua calendarização, serão os primeiros da lista de apuramento: o feminino joga-se entre 25 e 28 de janeiro. O masculino decorre entre 8 e 11 de fevereiro. Em ambos os casos, e tal como vem sucedendo desde 2012, o palco é o campo do Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

O processo de qualificação terminará a 20 de agosto, após o The Girls’ e o The Boys' Amateur Championships (British Amateur), que jogam-se sob a égide do Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, a entidade organizadora do Major Open Championship (British Open).

Pedro Figueiredo foi, até hoje, o único português a competir na Junior Ryder Cup, em 2006, no Celtic Manor Resort, no País de Gales. Na altura tratava-se ainda de um encontro para jogadores de sub-16, desenrolando-se em dois dias, com seis partidas de 'fourball' no primeiro e outros tantos no segundo.

O confronto terminou empatado a 6 pontos e dessa forma a Europa, que vencera nas três edições anteriores, manteve a posse do troféu.

"Foi um motivo de grande orgulho, satisfação e responsabilidade, por saber que estava nos seis melhores europeus de sub-16 e por representar Portugal numa competição com esse nome", recorda Figueiredo, que atualmente compete no DP World Tour, a primeira divisão do golfe profissional europeu e esta semana joga no Open das Maurícias.

Na Junior Ryder Cup desse ano, ‘Figgy’ uniu forças no primeiro dia com o francês Victor Dubuisson, batendo por 2/1 um par norte-americano em que figurava Tony Finau, um dos melhores do mundo no presente.

"Correu muito bem esse ‘match’", confirma o português. "Naturalmente os americanos tinham um par forte e nós deixámo-los no 17. Eu joguei os primeiros nove buracos em quatro abaixo do Par, ele [Dubuisson] jogou os últimos nove em três abaixo. Complementámo-nos muito bem."

No segundo dia, em pares mistos, Figueiredo formou dupla com a espanhola Marta Silva (que nesse ano vencera o Campeonato Internacional Amador de Portugal), perdendo por 3/2.

Esta foi a última vez que a Europa manteve a posse do troféu, pois desde então os EUA venceram sempre. Contas feitas, a Europa venceu três vezes e empatou outra mantendo a Taça. Já os EUA ganharam as últimas seis edições e a primeira, em 1997, num total de sete vitórias.