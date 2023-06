Carolina Torres convida todos a verem que o golfe é fixe

Carolina Torres apresenta o golfe a convidados, que podem ser figuras conhecidas da generalidade da sociedade portuguesa ou que podem primar pelo anonimato, numa nova 'websérie' da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

Esta foi a principal notícia da apresentação oficial da 'Eu Sem Tee', que decorreu esta segunda-feira, no Espaço BPI All in One, em Lisboa.

João Pedro Oliveira e Costa (CEO do banco) foi o anfitrião, Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG, explicou os motivos que levaram à criação do projeto, enquanto a própria Carolina Torres desempenhou o papel de estrela da companhia.

Se o leitor for 'meramente' um praticante ou adepto de golfe, daqueles que assiste ao PGA Tour no Eurosport e ao DP World Tour na SportTV, que vai sabendo o que os nossos melhores jogadores profissionais vão fazendo pelo Mundo fora neste Record Online, terá toda a legitimidade em perguntar: "Mas quem é a Carolina Torres? Alguma jogadora de alto rendimento que não conheço?"

Se, todavia, for alguém mais atento a telenovelas, concursos e 'reality shows' televisivos, ou a 'youtubers' e 'influencers' nas redes sociais, poderá, pelo contrário, indagar-se: "Mas o que é que a Carolina Torres, que conheço como artista, atriz, cantora e apresentadora, está a fazer num projeto de golfe? Uma jovem irreverente, no meio daqueles conservadores do golfe?"

É essa simbiose improvável que poderá ditar o sucesso de 'Eu Sem Tee', um casamento que até poderá ser perfeito e que Record Online irá muito provavelmente acompanhar na sua secção de vídeos.

A ligação do golfe ao chamado mundo dos famosos já vem de longe e os torneios 'Pro-Am' são o expoente máximo dessa união, com os profissionais do desporto dos tacos a jogarem ao lado de figuras públicas ou influentes. Acontece que, em Portugal, esses Pro-Am têm sido, sobretudo, apelativos a personalidades do desporto, da economia, das finanças, dos media.

Nesta apresentação estiveram, por exemplo, o futebolista Oceano da Cruz (ex-Sporting Clube de Portugal e ex-internacional português) e o atleta olímpico Ricardo Melo Gouveia, o único golfista português a ter integrado o top-100 mundial, que este ano ganhou um torneio no Abu Dhabi.

Até aí, nada de insólito. Mas, por outro lado, também apareceram por lá, nas instalações do BPI, os apresentadores Carolina Patrocínio (com a sua equipa do 'Fama Show' da SIC) e Fernando Alvim, entre outros.

A aposta de Carolina Torres – concorrente do 'Idolos', a Inês da telenovela 'Espelho d'Água' da SIC, a 'youtuber' do 'Verdade Seja Dita' – consiste exatamente em fazer com que a colisão destes mundos distintos se estranhe e depois se entranhe, como aconteceu com ela própria.

Convidada pela FPG para a primeira 'websérie' de golfe, a '9 Semanas e Meias', contracenou com o apresentador e ator Rui Unas, o radialista Hélder Tavares e o treinador profissional Tiago Osório. Será justo dizer que, dos três, Carolina foi a que apanhou mais facilmente o chamado vício do golfe.

Atenção que o '9 Semanas e Meias' é muito mais do que uma 'websérie'. É um programa da FPG, algo revolucionário, que visa transformar, naquele curto período de tempo, um 'nabo do golfe', alguém que nem acerta na bola, num praticante com competências para entrar em torneios.

O programa foi tão elogiado que mereceu honras de divulgação internacional no R&A de St. Andrews, na Escócia, o clube que é apelidado de 'A Casa do Golfe', que organiza o mais prestigiado torneio de golfe do Mundo, o The Open Championship (vulgo British Open), que gere as regras da modalidade em todo o planeta, à exceção dos Estados Unidos, Canadá e México.

A 'websérie' decorrente desse '9 Semanas e Meias' foi uma lufada de ar fresco, não só no meio restrito do golfe, mas na própria esfera do desporto e, pasme-se, no contexto inovador do espaço digital.

Recentemente, a FPG e a agência NOSSA venceram a categoria 'Sucesso só com Digital' dos Prémios SAPO 2023. E o produto premiado foi exatamente a 'websérie' '9 Semanas e Meias'. A FPG foi a única entidade reconhecida no segmento de 'Desporto'.

O êxito da campanha fez com que a FPG entrasse num processo de estudar como poderia produzir uma espécie de sequela da 'websérie' e foi desse 'brainstorming' que surgiu esta 'Eu Sem Tee'.

Carolina Torres será, desta feita, a grande estrela e merece igualmente destaque o tema musical composto por Tiago Bettencourt que irá acompanhar a 'websérie', também ele jogador de golfe.

No primeiro episódio, agora apresentado, destaca-se o cantor Toy, metamorfoseado em X-Man dos tacos, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela. Há natural expectativa sobre os próximos convidados.

João Pedro Oliveira e Costa, do BPI, recordou que o banco apoia a FPG "desde 1999", quando as realidades virtuais eram apenas ficção científica, mas nem pensou duas vezes quando apresentaram-lhe "esta proposta de trazer novos jogadores para uma modalidade que é fantástica".

Miguel Franco de Sousa, forte entusiasta destas 'webséries' de golfe, explicou tratar-se de "uma campanha completamente diferente, que visa desmistificar uma série de conceitos errados que as pessoas têm sobre o golfe, que é para velhos, gordos e ricos. Para isso, trouxemos pessoas completamente diferentes para o golfe, uma modalidade divertida".

"Gosto muito de desconstruir estes ambientes", sublinhou, por seu lado, Carolina Torres.

"Vim encontrar (no golfe) um sítio que é tão fixe para mim, conheci muitas pessoas boas e tenho conseguido trazer os meus amigos. Quero agradecer a todos os meus amigos que estão aqui, que tornaram isto muito mais colorido, muito mais não binário, muito mais inclusivo", acrescentou.

"A ideia do programa é só esta – mostrar que o golfe é para toda a gente, não precisamos de estar vestidos de uma determinada maneira, não precisamos de ser de uma determinada maneira, e podemos praticar este desporto, que é um desporto e não deixem ninguém dizer o contrário", concluiu.

Já agora, se por acaso estiver a ler este texto e não for jogador de golfe, talvez goste de saber que 'tee' é o ponto de partida de cada buraco, onde se dá a primeira pancada/tacada de cada buraco, mas designa igualmente aquele pino, quase em jeito de cone invertido, sobre o qual a bola é colocada e fixada antes de dar-se a primeira pancada/taca de cada buraco. Foneticamente pronuncia-se como ti. Portanto, 'Eu Sem Tee' é um golfe irreverente, sem 'tee', mas é, simultaneamente, uma manifestação de que é um golfe que quer contar com todos, um golfe que não quer ficar sem ti.