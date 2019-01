Cascais acolhe nata do golfe europeu

Pela primeira vez, desde que foi criado em 2017, o Golfsixes, torneio do European Tour de golfe, deixa o Reino Unido e visita Portugal, mais precisamente Cascais, a 7 e 8 de junho.Trata-se de um competição diferente das tradicionais, já que é jogado em apenas seis buracos, por 16 equipas de dois elementos, em representação dos respetivos países.A prova desenrola-se nos moldes das grandes competições internacionais de futebol, em grupos de quatro nações, com todos a jogarem contra todos e os dois primeiros classificados de cada grupo a apurarem-se para os quartos-de-final, meias-finais e final.Em ação na Quinta da Marinha estarão alguns (12) dos grandes nomes do golfe europeu e mais quatro convidados (wildcards) pela organização.O ambiente é mais descontraído do que o dos torneios tradicionais. Não falta música, crianças, famílias e, claro está, amantes da modalidade.O Golfsixes é grande novidade da agenda desportiva do município de Cascais, ontem apresentada à comunicação social e à qual não faltam os habituais pratos fortes: Estoril Open, em ténis, de 27 de abril a 5 de maio; a 3ª meia maratona, a 1 e 2 de março; a 3ª edição do Ironman 70.3 Portugal, a 29 de setembro; a Granfondo New York, em ciclismo, a 9 de setembro; e as tradicionais provas de vela, em julho e agosto.