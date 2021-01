Challenge Tour confirma Open de Portugal em setembro

O Challenge Tour anunciou nesta quarta-feira o seu calendário completo para 2021 e confirma-se a informação avançada por Record no passado dia 7 de o Open de Portugal realizar-se de 23 a 26 de setembro, no Royal Óbidos Spa & Golf Resort.



A novidade, para além da confirmação oficial do Challenge Tour sobre a data, é que agora sabe-se que o torneio mais importante da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) terá um prémio monetário de 200 mil euros.



Em 2020 distribuiu-se meio milhão de euros porque a prova integrou igualmente o European Tour, a primeira divisão europeia. Desta feita será exclusivamente uma etapa do escalão secundário, tal como sucedeu em 2018 e 2019.



Ao contrário do que possa pensar-se à partida, esta despromoção não é necessariamente negativa, bem pelo contrário.



Para Portugal é fundamental ter um torneio do Challenge Tour para beneficiar de cerca de três dezenas de convites para jogadores portugueses, que poderão ser trocados com promotores e federações de outros países.



Dessa forma, a FPG oferecerá variadas oportunidades de jogo (e de trabalho) aos jovens profissionais portugueses que não consigam entrar diretamente nas provas.



Para ter-se ideia da importância dessa política, Vítor Lopes foi 7.º classificado no último Open de Portugal at Royal Óbidos, o seu melhor resultado de sempre em torneios do European Tour ou do Challenge Tour, e só participou na prova graças a um desses convites.



Os torneios portugueses do European Tour (como o Portugal Masters) oferecem muito menos convites aos jogadores portugueses. Por isso, embora o European Tour seja mais importante para o país por razões de promoção turística de Portugal, o Challenge Tour é mais relevante do ponto de vista do desenvolvimento desportivo da modalidade.



Como explicou várias vezes Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG, o Open de Portugal é um instrumento fundamental na política federativa de apoio ao desenvolvimento dos jovens golfistas portugueses.



Em 2021, o Open de Portugal at Royal Óbidos está particularmente bem colocado no calendário para atrair os melhores jogadores deste circuito.



Em primeiro lugar porque depois de Óbidos só haverá mais três torneios de apuramento para a Grande Final do Challenge Tour, que irá disputar-se em Palma de Maiorca de 4 a 7 de novembro.



Mas, mais importante, é ainda não haver qualquer concorrência nessa data de 23 a 26 de setembro de torneios do European Tour, pois estará a decorrer ao mesmo tempo a Ryder Cup, nos Estados Unidos. Portanto, há boas hipóteses de alguns jogadores da primeira divisão europeia rumarem a Óbidos à procura de competição.



Quanto ao quadro competitivo completo da segunda divisão do golfe profissional europeu, agora apresentado, será composto por 25 torneios distribuídos por 15 países, a maioria na Europa (20), mas também com três etapas na África do Sul e duas na China.



Trata-se claramente de um calendário superior ao do ano passado, muito afetado pela pandemia. Em 2020 realizaram-se apenas 11 torneios, enquanto em 2019, num ano ainda sem COVID-19, disputaram-se 27 campeonatos.



O Challenge Tour de 2021 inicia-se apenas em abril, seguramente para dar tempo a que o combate à terceira vaga da pandemia comece a dar frutos. Tal como publicámos no passado dia 13, o chamado "swing" sul-africano foi adiado de fevereiro para abril, exatamente quando se deseja que a estirpe sul-africana do vírus SARS-CoV2 possa estar mais controlada.



A novidade dada esta quarta-feira é que o torneio inaugural do "swing" sul-africano, que ainda não tinha nome nem local designados, será o Limpopo Championship, de 22 a 25 de Abril, no Euphoria Golf Club, em Modimolle. Seguem-se o Open da Cidade do Cabo e o Dimension Data Pro-Am. Estes três torneios integram simultaneamente o Challenge Tour e o Sunshine Tour, a primeira divisão do golfe sul-africano.



Há três grandes novidades na nova época do Challenge Tour: três torneios inéditos na Holanda, Alemanha e Reino Unido; os lugares de promoção ao escalão principal (o European Tour de 2022) passam de 15 em 2019 para 20 no final de 2021; e todos os torneios passam a ter de realizar-se ao abrigo do protocolo definido pelo Programa de Saúde e Segurança do European Tour.



O aumento de vagas para o European Tour é benéfico para Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, os membros portugueses do Challenge Tour em 2021, embora Lima já tenha declarado à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, que irá investir mais no European Tour do que no Challenge Tour.



Há, contudo, alguma incógnita no que se refere ao trecho do comunicado oficial que dita que «todos os torneios passam a ter de realizar-se ao abrigo do protocolo definido pelo Programa de Saúde e Segurança do European Tour».



Esta última questão é de particular relevância, pois, em 2020, os protocolos sanitários do combate à COVID-19 eram muito mais rigorosos no European Tour do que no Challenge Tour.



Esta decisão poderá significar a necessidade de criar uma bolha sanitária e de realizar testes a jogadores, treinadores, caddies, familiares e funcionários do torneio.



No entanto, Ricardo Melo Gouveia confirmou esta quinta-feira à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, que os jogadores ainda não foram notificados nesse sentido.



«Não foi-nos ainda mencionado nada acerca das bolhas sanitárias nem das medidas de segurança», afiançou o atleta olímpico português.



Por: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record