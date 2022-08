Chuva leva à suspensão de ronda no D+D Real Czech Masters

A chuva forte que este sábado caiu na região de Praga levou à suspensão da terceira ronda do D+D Real Czech Masters, prova em que o português Ricardo Santos está a competir, ocupando o 35.º lugar.

A organização do torneio divulgou a sua decisão através de comunicado, esclarecendo também que o torneio deve retomar no domingo, mas encurtado, com apenas 54 buracos, ou seja haverá uma volta que fica por disputar.

"Apesar dos esforços árduos do pessoal dos 'greens' e dos voluntários, não há maneira de fazer com que o campo seja jogável para o resto do dia", explica David Williams, diretor do torneio open da República Checa.

A prova é comandada pelo malaio Gavin Green, que esteve sensacional na ronda de sexta-feira, com nove pancadas abaixo, após ter fechado a primeira ronda, na quinta-feira, com cinco abaixo, o que lhe dá um total 14 'shots' abaixo do par.

O belga Thomas Pieters, o alemão Marcel Schenider e o inglês Richard Mansel estão a três pancadas.

Ricardo Santos está em 35.º, com quatro abaixo, sendo o único golfista luso ainda em competição, depois de Ricardo Melo Gouveia encerrar em 70.º e falhar o cut.