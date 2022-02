Cinco portugueses bateram o Par em dia de novo recorde do campo

Hugo Camelo Ferreira e João Miguel Pereira estão dentro do cut provisório do 92.º Campeonato Internacional Amador de Portugal masculino, após a segunda volta desta quinta-feira, numa jornada marcada por um novo recorde do campo do Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.Foi um dia positivo para o golfe nacional, com cinco portugueses a baterem o Par do campo na segunda volta: João Miguel Pereira -3, João Teixeira e Costa -2, Alberto Costa Marques -1, Pedro Sousa Machado -1 e António Mendes -1.Claro que o herói do dia foi o italiano Flavio Michetti, ao protagonizar uma belíssima volta de 64 pancadas, 8 abaixo do Par, graças a 9 birdies e 1 único bogey, permitindo-lhe saltar do 33.º lugar que ocupava ontem, para a 5.ª posição de hoje. O transalpino apresenta um agregado de 137 (-7), empatado com outros dois jogadores."O Eduardo Espanha e o Manuel Violas já tinham feito voltas de 9 abaixo do Par no Montado, mas quando o campo estava mais curto em cerca de 40 metros e, sobretudo, tendo sido permitida a colocação de bola, pelo que esse recorde não pôde ser homologado. Este é o novo recorde do campo", declarou João Coutinho, o diretor-técnico nacional da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).Flavio Michetti coloca-se, assim, na luta pelo título, depois de no ano passado ter sido 22.º classificado, com um cartão de 70 (-2) como o seu melhor resultado na altura. Depois disso fez seis top-10’s em torneios internos da Federação Italiana de Golfe, incluindo uma vitória no Gara del Golf Club Castelconturbia.O Campeonato Internacional Amador de Portugal, a ser disputado entre 120 de alguns dos melhores jogadores da Europa, de 23 países, beneficiou hoje de condições de jogo mais benignas. Sentiu-se mais frio, é certo, mas, sobretudo, o vento soprou com menos intensidade e não houve nevoeiro, sendo possível concluir-se o programa previsto de toda a segunda volta.Hugo Camelo Ferreira continua a ser o melhor português e, apesar de ter descido do 10.º para o 26.º lugar, continua a apresentar resultados superiores ao que fizera há um ano. Em 2022 soma 142 pancadas, após voltas de 70 e 72, enquanto em 2021 jogara em 78 e 76 nas duas primeiras jornadas.Hoje o jogador da seleção nacional da FPG sofreu menos bogeys (apenas 2, face a 5 de ontem), mas também contentou-se com 2 birdies, enquanto na véspera brilhara com 2 eagles e 3 birdies.E se ontem era o único português dentro do cut provisório (define-se no final da terceira volta para o top-40), hoje recebeu a companhia de João Miguel Pereira que ascendeu de 46.º para 34.º empatado, com um total de 143 pancadas, 1 abaixo do Par, após entregar cartões de 74 e 69.O também membro da equipa nacional teve um excelente final de prova, jogando os seus últimos cinco buracos em 4 abaixo do Par, com 1 eagle no buraco 7 (Par-5) e birdies nos buracos 5 (Par-4) e 8 (Par-3).Em 2021 João Pereira passou o cut e foi 46.º (+10), com ‘scores’ de 68 e 71 nos dois primeiros dias.A qualidade de jogo esta semana vê-se por haver 40 jogadores abaixo do Par, sendo exatamente esse o cut provisório aos 36 buracos.A 3 pancadas dessa fronteira há outros dois jogadores nacionais – João Teixeira e Costa (76+70) e Alberto Costa Marques (75+71), empatados em 55.º com 146 (+2).O líder continua a ser o inglês Frank Kennedy (65+69), com 134 pancadas, 10 abaixo do Par, mas a sua vantagem passou de 2 para apenas 1 pancada sobre o mesmo jogador de ontem, o alemão Finn Koelle (67+68), embora agora haja outros dois jogadores no 2.º lugar: o alemão Carl Siemens (70+65), que brilhou com 2 eagles, e o francês Paul Beauvy (69+66).A terceira e penúltima volta começa amanhã às 7h45 de dois tees e João Teixeira e Costa e Alberto Costa Marques saem logo a essa hora do buraco 1. Irão beneficiar de greens mais regulares e "limpos" e poderão aproveitar para carimbarem resultados que lhes permita entrar no tão desejado top-40.1.º Frank Kennedy (Inglaterra), 134 (65+69), -10.2.º Finn Koelle (Alemanha), 135 (67+68), -9.2.º Carl Siemens (Alemanha), 135 (70+65), -9.2.º Paul Beauvy (França), 135 (69+66), -9.26.º (empatado) Hugo Camelo Ferreira, 142 (70+72), -2.34.º (empatado) João Miguel Pereira, 143 (74+69), -1.55.º (empatado) Alberto Costa Marques, 146 (75+71), +2.55.º (empatado) João Teixeira e Costa, 146 (76+70), +2.62.º (empatado) Pedro Clare Neves, 147 (75+72), +3.71.º (empatado) Tomás Afonso Araújo, 148 (76+72), +4.84.º (empatado) Miguel Silveira, 149 (77+72), +5.96.º (empatado) Ricardo Garcia, 152 (78+74), +8.96.º Pedro Sousa Machado, 152 (81+71), +8.96.º (empatado) Guilherme Oliva, 152 (77+75), +8.96.º (empatado) Filipe Salazar de Sousa, 152 (76+76), +8.103.º (empatado) Lucas Lopes Azinheiro, 153 (75+78), +9.107.º José Miguel Franco de Sousa, 154 (78+76), +10.109.º (empatado) Tiago Abrantes, 156 (77+79), +12.109.º (empatado) Konstantin Mikirtumov, 156 (78+78), +12.109.º (empatado) Afonso da Costa Rodrigues, 156 (78+78), +12.109.º (empatado) Ricardo Serpa, 156 (81+75), +12.113.º (empatado) Rodrigo Marques Santos, 157 (79+78), +13.113.º (empatado) António Mendes, 157 (86+71), +13.118.º Gabriel Sardo, 170 (87+83), +26.