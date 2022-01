Circuito Drive/Campeonato Nacional de Jovens arranca com 90 jogadores no Algarve

O Circuito Drive/Campeonato Nacional de Jovens inaugura neste Sábado, dia 15 de janeiro, o calendário oficial da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) em 2022.O primeiro torneio do principal circuito juvenil da FPG decorre até Domingo no Amendoeira Golf Resort, em Silves.Durante dois dias, 90 jovens de ambos os géneros irão discutir os primeiros troféus do ano nos escalões de sub-12 e sub-14 no O’Connor Jr. Course, e nas faixas etárias de sub-16 e sub-18 no Faldo Course.A elite juvenil do golfe português respondeu presente e estarão presentes todos os campeões nacionais de jovens de 2021, à exceção de Pedro Afonso Mendes, que já não pode integrar os sub-18.De resto, estão a competir no campo algarvio Francisca Salgado, Inês Belchior, Ana da Costa Rodrigues, Sofia Barroso Sá, Francisco Reis, Tomás Afonso Araújo e Afonso da Costa Rodrigues, todos campeões nacionais em 2021, mas a maioria dos quais a jogarem este ano no escalão seguinte.Destaca-se, naturalmente, a presença de Sofia Barroso Sá por ser também a campeã nacional absoluta, já que no ano passado superou as melhores amadoras e profissionais portuguesas no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai.Pelo quinto ano consecutivo, os títulos de campeões nacionais de jovens, dos sub-12 aos sub-18, serão atribuídos aos n.º1 do Ranking Drive Tour.Portanto, em vez de disputarem apenas um torneio, como sucedia antigamente, os jogadores têm de primar agora pela regularidade exibicional ao longo do ano, de modo a atingirem o tão almejado n.º1.Este ano, a fase regular comporta seis torneios que apuram depois para a Final Nacional do Drive Tour/Campeonato Nacional de Jovens, agendada para o Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, a 12 e 13 de novembro.«A novidade em 2022 é que jogadores estrangeiros poderão participar na Final Nacional», disse João Coutinho.O diretor-técnico nacional especificou que, «no entanto, como os estrangeiros não podem ser designados campeões nacionais, não farão parte da classificação da Final Nacional».«Esta alteração não retira qualquer lugar aos jogadores portugueses, porque optámos por aumentar o número de participantes na Final Nacional. A presença de estrangeiros irá elevar o nível competitivo», acrescentou o dirigente federativo.Depois da etapa algarvia, o Drive Tour/Campeonato Nacional de Jovens prossegue com o 2.º Torneio no Oporto Golf Club (Espinho) e no Club de Golf de Miramar (Vila Nova de Gaia), nos dias 19 e 20 de março.Seguem-se o 3.º Torneio a 14 e 15 de maio em Benavente, no Ribagolfe Oaks e no Ribagolfe Lakes; o 4.º Torneio de 15 a 17 de julho no Santo Estêvão Golfe, também em Benavente, coincidindo nesta data e no mesmo campo com o Campeonato Nacional de Jovens de sub-10; o 5.º Torneio a 27 e 28 de agosto no Estela Golf Club, na Póvoa de Varzim; e o 6.º Torneio no Quinta do Vale Golf Resort, em Vila Real de Santo António.«Chamo a atenção para dois pontos importantes neste calendário – refere João Coutinho – e o mais importante é não haver coincidências de datas entre o Circuito Drive e o Circuito da FPG, porque são complementares para os melhores jovens portugueses. Mas também o facto de termos antecipado um pouco a data do 5.º Torneio, em agosto, porque servirá eventualmente de preparação para os Campeonatos do Mundo, algo que poderá ser importante, sobretudo no setor feminino».O caso mais evidente é o de Sofia Barroso Sá, que está a competir no Drive Tour/Campeonato Nacional de Jovens, no Circuito da FPG e deverá integrar a seleção nacional feminina, caso Portugal vá ao Mundial em França.No final do primeiro dia as(os) líderes dos vários escalões etários são as(os) seguintes:Sub-18 femininos, Sofia Barroso Sá (quinta do Lago), 72 pancadas (Par).Sub-18 masculinos, Pedro Sousa Machado (Oporto), 72 (Par).Sub-16 femininos, Francisca Rocha (Oporto), 82 (+10).Sub-16 masculinos, Diogo Rocha (Miramar), 72 (Par).Sub-14 e sub-12 femininos, Amélia Gabin (Quinta do Lago), 81 (+9).Sub-14 masculinos, Daniel Riu Vasquez (Tavira), 75 (+3).Sub-12 masculinos, Francisco Reis (Orizonte), 75 (+3).Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico