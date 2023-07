Club de Golf de Miramar domina 2.º Torneio do Drive Tour no Oporto Golf Club

O 2.º Torneio do Drive Tour (Campeonato Nacional de Jovens), disputado no Oporto Golf Club, foi dominado pelos atletas do Club de Golf de Miramar, que arrecadaram quatro dos oito títulos gross. Atletas do Clube de Golfe de Vilamoura, Quinta do Lago, Tavira e Oporto ganharam as restantes competições.1.ª Camila Pazos (Miramar), 192 (102+90), +50; 2.ª Maria Cunha (PXO), 198 (100+98), +56.1.º Santiago Dias (Miramar), 155 (80+75), +13; 2.º Rodrigo Correia (Vilamoura), 165 (88+77), +23.1.ª Amélia Gabin (Quinta do Lago), 159 (82+77), +17; 2.ª Francisca Salgado (Vale de Janelas), 161 (83+78), +19.1.º Brooks Barker (Vilamoura), 159 (81+78), +17; 2.º Martim Johansson (Vilamoura), 159 (80+79), +17. O título foi discutido num play-off jogado no buraco 9, no qual Barker impôs-se ao cumprir o Par.1.ª Inês Belchior (Tavira), 158 (80+78), +16; 2.ª Rafaela Pinto (Quinta do Peru), 169 (84+85), +27.1.º Tomás Afonso Araújo (Miramar), 142 (72+70), Par; 2.º Diogo Rocha (Miramar), 148 (73+75), +6.1.ª Francisca Rocha (Oporto), 154 (76+78), +12; 2.ª Ana da Costa Rodrigues (Miramar), 155 (81+74), +13.1.º Afonso da Costa Rodrigues (Miramar), 147 (75+72), +5; 2.º Miguel Pinheiro (Miramar), 149 (72+77), +7; 2.º Tiago Abrantes (Vilamoura), 149 (79+70), +7.