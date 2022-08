Clube Chineses de Golfe Portugal domina Pro-Am na Aroeira

Tiago Cruz venceu o Pro-Am do Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, o evento que encerrou a programação oficial do torneio que a Federação Portuguesa de Golfe organizou no Aroeira Pines Classic, no concelho de Almada, com 20 mil euros em prémios monetários.

O campeão nacional de 2014 e 2015 liderou a equipa E do Clube Chineses de Golfe Portugal, constituída pelos amadores Eduardo Pires, Ruan Gaohua e Tianbiao Lin, ao somarem 112 pontos ‘stableford net’, com uma percentagem de handicap de 85%.

Houve 17 equipas em campo e mais de um terço delas, num total de sete, pertenceram a este Clube Chineses de Golfe Portugal.

Ao que Record conseguiu apurar, são jogadores chineses, sócios de outros clubes, com os handicaps geridos noutros clubes, mas que se reúnem num grupo coeso e compraram sete formações para este Pro-Am. “Eles têm este clube, mas estão espalhados pela Aroeira, Penha Longa e Belas, pelo menos foi o que percebi”, disse a Record Tiago Cruz, que explicou também porque houve resultados tão elevados, já que as seis primeiras equipas superaram os 100 pontos!

“Esta modalidade em que se jogou é diferente da que estamos habituados e dá possibilidade a quem tem na equipa jogadores com handicaps altos. Isto porque escolhemos a melhor pancada de saída e daí jogamos cada um a nossa bola até ao final buraco”, elucidou o também treinador do Club de Golf do Estoril.

Depois, em cada buraco, escolhem-se os dois melhores resultados dos quatro jogadores e é por isso que a pontuação é tão elevada.

Para Tiago Cruz, a tática de jogo tornou-se fácil, ao perceber este sistema de jogo: “Tinha dois jogadores que tinham 30 e 31 de handicap e outro com 16 de handicap. Mandava jogar primeiro o de 16 e se ele metia a bola no fairway eu depois atacava. Como fiz muitos fairways e dei drives longos, eles depois tinham shots de 100 metros para baixo, o que facilitava a tarefa dos jogadores com handicap alto para fazerem pares para dois pontos. Foi uma beleza”.

“Foi uma equipa que se completou bem”, concluiu Tiago Cruz, que no torneio principal terminou no 14.º lugar (+10), mas chegou a andar no segundo posto até uma fatídica última volta de 82 (+10). “O Pedro Lencart mereceu, e muito, a vitória. Não deu chances a ninguém. Foi um grande resultado de -20”, elogiou Cruz.

O Clube Chineses de Golfe Portugal dominou por completo o Pro-Am, ocupando as quatro primeiras posições.

No que se refere ao pódio, o segundo lugar foi para a formação F deste clube, encabeçada pelo profissional João Girão, associado aos amadores Shiuming Zhang, Baohe liu e Chen Qiang, com 107 pontos.

A terceira posição foi para a equipa C, comandada pelo profissional Francisco Oliveira, que emparceirou com os amadores Zhanhong Zhu, Lixin Chen e Jianhui Ye, com 106 pontos.

A título de curiosidade, o bicampeão nacional absoluto, Pedro Lencart, integrou o conjunto A do clube chinês e foi 16.º e penúltimo com 88 pontos, enquanto a nova campeã nacional absoluta, Inês Belchior, liderou a equipa do Cartório Notarial de Vilamoura que terminou no sexto lugar com 101 pontos.