Copa Suíça Open: Tomás Bessa campeão após emocionante playoff

Tomás Bessa conquistou esta segunda-feira o seu segundo título do ano no Copa Suíça Open, o torneio de 6 mil euros em prémios monetários, que inaugurou o PGA Portugal Tour de 2019, o circuito profissional português.



Foi o seu segundo título do ano, pois, em janeiro, tinha vencido o 1.º Penina Classic, de 10 mil euros em prémios, uma das etapas do Portugal Pro Golf Tour, um circuito satélite internacional, sancionado pela Federação Portuguesa de Golfe, pela PGA de Portugal e pelo britânico Jamega Pro Golf Tour.



Tomás Bessa não teve uma vitória fácil e para garantir o prémio de mil euros precisou de três buracos de play-off para derrotar João Ramos, após terem empatado no final da segunda volta com um total de 138 pancadas, 6 abaixo do Par do Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.



O jogador de 22 anos chegou a estar 4 buracos atrás de João Ramos, o grande dominador da prova. Ramos maravilhara na primeira jornada com um cartão de 67 (-5) e na segunda continuou sem sofrer qualquer bogey até ao buraco 16.



Tudo mudou aí. Ramos, do Oitavos Dunes, perdeu as suas primeiras pancadas na prova, e logo 1 duplo-bogey, enquanto Bessa, do Paredes Golf, arrancou o seu 4.º birdie do dia. De repente, a liderança de Ramos estava presa por 1 pancada e quando no 17 Bessa assinou mais 1 birdie, o empate estava sentenciado.



Com voltas de 67 e 71 para Ramos e duas de 69 para Bessa era preciso um play-off. Os dois primeiros buracos no 9 não permitiram decidir o campeão, embora no primeiro buraco de play-off Ramos tenha beneficiado de um putt de menos de dois metros. Foi preciso mudar de palco para o 18, o famoso Par-3 com o green numa península, onde Bessa só precisou de dois putts e Ramos falhou o seu segundo putt para Par.



O 3.º lugar foi para Tiago Cruz (70+69), que ficou com 5 abaixo do Par, apenas a 1 de ir a play-off, enquanto João Carlota (71+72) foi o 4.º com 1 abaixo do Par. Entre os 34 participantes, só os quatro primeiros terminaram a prova abaixo do Par do campo desenhado por Jorge Santana da Silva.



Foi o segundo título de Tomás Bessa no PGA Portugal Tour, depois de em outubro ter-se imposto na Final do Circuito PT Empresas.



O profissional da Cigala poderia nem ter vindo a Palmela jogar, pois estava inscrito num torneio muito mais importante, o Acaya Open Dailies Total 1, em Itália, de 40 mil euros em prémios monetários, integrado no Alps Tour Golf, uma das terceiras divisões do golfe europeu.



Mas Tomás Bessa preferiu apoiar o circuito profissional português, para mostrar aos patrocinadores – neste caso, a Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal – que é possível contar com alguns dos melhores golfistas nacionais nas etapas do PGA Portugal Tour.



«Sempre que há um torneio da PGA de Portugal faço questão de estar presente, porque tenho orgulho em ser membro da PGA de Portugal, gosto de competir em Portugal, onde temos bom nível de golfe. Desisti à última hora de um torneio do Alps Tour Golf para estar cá mas não tenho ressentimento nenhum. Temos tão poucos torneios que tenho de apoiá-los», explicou (entrevistas completas em vídeo de Tomás Bessa e João Ramos no Facebook da PGA de Portugal).



O Pro-Am que antecedeu o Open foi ganho por Gonçalo Pinto, associado aos amadores Manuel Barbosa Vieira, Mário Sousa Carvalho e José Moreira Ferras, com 90 pontos stableford net.



Marco Andrade, o diretor do Montado considerou «uma hora receber uma vez mais um torneio da PGA de Portugal» e assinalou a «combinação perfeita que foi ter em simultâneo este torneio de profissionais com um torneio juvenil da Federação Portuguesa de Golfe (o 4º Torneio do Drive Challenge na região Tejo). É sempre muito motivador para os jovens verem em ação alguns dos nossos melhores profissionais».



A próxima competição do PGA Portugal Tour será a Taça Manuel Agrellos, a 2 e 3 de julho, de novo no Montado Hotel & Golf Resort. É a chamada Ryder Cup à portuguesa que coloca em confronto direto as seleções nacionais de amadores e de profissionais. O próximo torneio de categoria Open do PGA Portugal Tour será o Optilink PGA Open, no Onyria Palmares Beach & golf Resort, em Lagos, a 24 e 25 de agosto.