Coronavírus: Britânicos jogam golfe em Vale do Lobo

Os campos de golfe de Vale do Lobo, no Algarve, estiveram ontem em atividade, acolhendo maioritariamente cidadãos britânicos, alguns residentes nas imediações e outros em gozo de férias.





Os restantes espaços da região destinados à prática da modalidade encerraram gradualmente nos últimos dias e ontem apenas os dois campos de Vale do Lobo permaneciam em funcionamento, e com uma procura um pouco acima do normal.Na segunda-feira a administração do resort em que estão inseridos os dois campos de golfe adotou medidas preventivas para reduzir o risco de exposição à Covid-19 e à sua transmissão e decidiu manter as portas abertas, tudo apontando para que hoje tal já não suceda, por força das medidas tomadas pelo Governo na sequência da declaração do estado de emergência.